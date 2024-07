Милица Гладнишка блести в премиерния мюзикъл "Дух" на Опера в Летния театър във Варна

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Милица Гладнишка, разположено в звуковия файл под главната снимка!

С две премиерни дати, на 17 юли и 28 август, Държавна опера Варна включва най-новия си мюзикъл „Дух“ в програмата на XV Опера в Летния театър. Създаден по любимия на няколко поколения едноименен холивудски филм с Деми Мур, Патрик Суейзи и Упи Голдбърг, мюзикълът от над 10 години покорява световните сцени с музиката на Глен Балард и Дейв Стюарт, познат като дуетната половинка на Ани Ленъкс от Eurythmics.

Варненската постановка събира прекрасен млад състав от певци, които са и отлични артисти. Историята за любовта, която побеждава смъртта, е разказана силно емоционално и превежда зрителите през пълната палитра от емоции – от бурен смях до сълзи. Основната заслуга за смеха е на неповторимата Милица Гладнишка, която влиза в главната роля на контактьорката с духове Ода Мей Браун. В останалите водещи роли са Калоян Николов, познат на публиката от „Гласът на България“, Виктор Ибришимов Лилия Илиева-Михайлова, Валерия Василенко, Велин Михайлов, Нейчо Петров – Реджи, Станислав Кондов, Георги Георгиев. Емблематичната песен “Unchained melody”, която във филма е в изпълнението на Righteous Brothers, заема централно място и в мюзикъла, а диригентът Страцимир Павлов е добавил и щипка госпъл звучене в спиритуалистичните сцени.

Особено внимание заслужава изключителната сценография на носителя на „Икар“ Петко Танчев. В пресъздаването на световете на живите и мъртвите визуалният артист използва по специален начин най-модерните похвати – светещи костюми, прожекция в няколко плана, 3D мапинг – и създава визуална среда на световно ниво. Хореограф е Надя Димокова, костюмите са дело на Ася Стоименова, а режисурата на този спектакъл, наситен с романтика, мистерия и трилър, е на Сребрина Соколова. Постановката на „Дух“ на Държавна опера Варна е премиерна за България.