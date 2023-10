Милена Фучеджиева: „Ваймар Експрес“ не реабилитира Фани Попова-Мутафова

Your browser does not support the audio element.

Чуйте какво сподели писателката, сценарист и режисьор на „Ваймар Експрес“ Милена Фучеджиева пред Георги Митов-Геми в звуковия файл под главната снимка!

Световна премиера на филма „Ваймар Експрес“ на Милена Фучеджиева ще се състои на 8 октомври от 19:00 ч. в кино „Люмиер“. Това е поразителното документално изследване, посветено на Европeйския писателски съюз и пропагандата за нацистка културна хегемония над Европа от страна на Йозеф Гьобелс, Кнут Хамсун, Робер Бразийяк. Събитието ще се състои в присъствието на екипа на филма и със сътрудничеството на Организация на евреите в България „Шалом“ под надслов „Заедно срещу антисемитизма. Ние помним!“

Филмът ще разкрие пред зрителите непознатата история на българската писателка Фани Попова-Мутафова, но без да я реабилитира. Авторката отправя ясни, директни послания, като представя и изследователския поглед на експерти и познавачи на българската и световната литература. Остава отворен въпросът какво поражда езика на омразата и антисемитизма у Фани Попова-Мутафова, докато те навлизат и в живота ни днес.

„Ваймар Експрес“ е включен в конкурса за документален филм по мотиви от литературна творба в рамките на фестивала "Синелибри" 2023г. Сред останалите заглавия се нареждат „Анселм“ (2023) на Вим Вендерс, „Малкото тъжно момиче“ (2023) на Мона Ашаш с Марион Котияр в главната роля, „Умберто Еко: Библиотеката на света“ на реж. Давиде Ферарио, „Между революциите“ на реж. Влад Петри и „Всичко за Мартин Зутер. Освен истината“ на реж. Андре Шефер.

За излъчване на лауреат в конкурса за документален филм Синелибри ще разчита на жури в състав: Тонислав Христов – режисьор, сценарист и продуцент на документални и игрални филми; Борислав Колев – сценарист и режисьор на документални филми и знакови телевизионни формати; Биляна Кирилова – автор на късометражни филми, чийто дебютен пълнометражен документален филм „Воев“ й донесе множество отличия. Филмът победител в документалния конкурс на Синелибри 2023 ще бъде обявен на 20 октомври в рамките на официалната церемония по награждаване в зала 1 на НДК.

Припомняме ви, че Фестивалът "Синелибри" ще се проведе от 6 до 29 октомври в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, ИА „Национален филмов център", Национален фонд „Култура", общини и културни институти. „Синелибри“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2023 г. Билетите за всички прожекции и съпътстващи събития от програмата на Синелибри 2023 в столицата са вече в продажба на касите на съответните киносалони и онлайн: https://epaygo.bg/1409720073.