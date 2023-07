Милен Божков преди култовата "Аида" във Варна: "Дзефирели е световно признат режисьор, който е успял да въздейства на всички"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Милен Божков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Тази вечер от 21.00ч. в рамките на XIV-тото издание на фестивала "Опера в Летния театър" във Варна предстои премиерата на режисьорския, сценографски и костюмографски прочит на Франко Дзефирели на операта "Аида" от Верди. Спектакълът ще бъде представен от Държавна опера Варна, която си партнира за закупуването на правата с Националния театър за опера и балет на Албания и Националната опера на Косово.

""Аида" не е сложна от актьорска гледна точка. Тя е по-статична, с големи хорови сцени. В тази опера всичко се показва с гласа, което е много трудно". Това заяви пред Classic FM Милен Божков. Той ще влезе в ролята на Радамес, с която дебютира през 2022г. в Театър Виелки във Варшава. По думите му, "Дзефирели е световно признат режисьор, който е успял да въздейства на всички".

След завършването на вокалния факултет в НМА “Проф. Панчо Владигеров”, Милен Божков специализира в Университета за музика и изкуства в Грац при проф. Йоана Боровска и при световната оперна прима Красимира Стоянова, негов незаменим ментор. Тя също ще участва в спектакъла, а "това прави работата ми още по-отговорна. Винаги съм под 100 процентов контрол, което допринася винаги за професионалното изграждане", признава Божков.

Първите му ангажименти са в Националната опера София под ръководството на академик Пламен Карталов.След натрупания опит, вратите на Операта в Грац се отварят за него.В периода 2007-2009 е назначен на постоянен договор в оперния театър в Марибор, след което е назначен в Landestheater Кобург на постоянен договор. Паралелно с това оперният певец има концертни изяви в Япония, Австрия, Германия, Словения, Хърватия, Латвия и др.

В репертоара на варненеца влизат ролите на Неморино от „Любовен еликсир“ на Доницети, Тит от „Милосърдието на Тит“ на Моцарт, Тамино /“Вълшебната флейта“ от Моцарт/, Владимир от „Княз Игор“ на Бородин, Вертер от едноименната опера на Масне, Херцогът на Мантуа /“Риголето“ на Верди/, Де Грийо от „Манон“ на Масне, Дон Хозе /“Кармен“ на Бизе/, Джералд от „Лакме“ на Делиб, Алфред от „Травиата“ на Верди, Рикардо от “Бал с маски“ на Верди.

