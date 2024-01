Мила Михова преди дебюта си със Софийската филхармония и срещата си с Брин Терфел: "Това е изключително радостен шок"

Your browser does not support the audio element.

„За мен това беше един радостен шок. Много съм щастлива и много се гордея, защото, за да бъда поканена за партньор на такъв артист, съм си свършила работата добре досега“, сподели Мила Михова пред Classic FM. Младата оперна певица изрази своето вълнение и сподели, че тръпне в очакване да застане за първи път на сцената заедно със Софийската филхармония като партньор на сцената с един от най-обичаните оперни певци на нашето време сър Брин Терфел. Концертът на 28 януари от 19.00ч. в зала "България" ще премине под диригентството на Найден Тодоров, като уелският бас-баритон се консултира с маестрото за избора на Мила Михова за дебютната й изява с Националния ни оркестър.

Програмата Мила Михова определи като „разнообразна и ведра“, подходяща за „началото на годината, но и за края на януари (…), защото ще внесе едно страхотно настроение на публиката“. На концерта ще бъдат изпълнени произведения на Росини, Доницети, Масне, Вагнер и др.

Певицата разкри, че за първи път ще интерпретира известната ария на Мария от мюзикъла "Уестсайдска история" от Ленард Бърнстейн. Многократното превъплъщение в различни образи на сцената не е предизвикателство за талантливата Михова. „Много е важен опитът, който съм натрупала през годините със солови рецитали. Когато имаш да изнесеш един цял камерен концерт, (…) си длъжен много бързо да превключваш от настроение в настроение, от характер в характер, от персонаж в персонаж. (…) Този транзит (…) вече съм го изградила като рефлекс“, заяви примата на оперното изкуство.

Като един от най-ефикасните начини за привличане на млада публика, Мила Михова подчерта присъствието си в социалните мрежи. „Със сигурност е по-интересно за младото поколение да види на сцената някой близко до тяхната възраст, близко до техните вкусове и интереси, и аз мисля, че по някакъв начин съумявам да направя това“, допълни певицата.

Тя разкри, че непосредствено след концерта професионалните ангажименти ще я отведат във Варна, където ще участва в спектакъла „Набуко“ заедно с Държавна опера -Варна.