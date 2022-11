Микеле Плачидо: „Любимата ми музика е тишината"

Your browser does not support the audio element.

„Любимата ми музика е тишината". Това заяви обичаният италиански актьор и режисьор Микеле Плачидо, който гостува по повод българската премиера на филма си „Сянката на Караваджо". Лентата бе показана в зала 1 на НДК в рамките на тазгодишното издание на фестивала „Киномания" броени дни след световната премиера. Преди гала прожекцията актьорът, който нашумя с превъплъщението си в образа на Корадо Катани от сериала „Октопод", припомни съвместната си работа със Стефан Данаилов. Плачидо го окачестви като приятел, с когото е обичал да разговаря за кино и театър. Думите му вдигна на крака публиката, която аплодира в памет на Ламбо.

На срещата си с медиите Микеле Плачидо подчерта, че е имал среща и с още един български творец- композиторът Виктор Чучков, който „прави класическа музика, но през призмата на един български поглед и, в същото време, оркестрации на модерна музика". Плачидо посочи, че Виктор Чучков е работил с Енио Мориконе, който пише музиката за сериала "Октопод". "Енио Мориконе имаше изключително високо мнение за българското изкуство - както лирическо, така и музикално. Аз самият смятам, че в лирическото и музикалното изкуство България е на първо място в Европа", категоричен бе Микеле Плачидо.

На въпрос на Георги Митов от Classic FM Radio за познанството му с Енио Мориконе и отношението към музиката, култовият италиански творец заяви, че се запознава с гениалния филмов композитор след сериала "Октопод". "Той искаше аз да бъда гласът в един религиозен концерт, който правеше. След това се срещахме много пъти, като последният беше около месец преди да почине. Той искаше отново да рецитирам текстове на фона на електронна музика. Това също беше негова страст - новата музика, експериментите и търсене на нещо ново и различно. Той беше едно изключителна личност и аз много бих се радвал, ако този проект се осъществи, и записите от репетицията, в които участва и самият той, се публикуват", сподели Микеле Плачидо. По думите му, документалният филм за Енио Мориконе (Маестро Енио Мориконе), режисиран от Джузепе Торнаторе, е урок за музиката в киното, който задължително трябва да бъде видян.

Въпреки че отношението му към музиката никога не е било особено страстно, Микеле Плачидо допълни, че „любимата ми музика е тишината. Защо тишината? Ето сега, например, ако се кача на Витоша и направим запис, в който рецитирам стихове, имате моя глас, имате тишината на това място".

Микеле Плачидо разкри новия си мащабен проект. „Искаме и тук да хвърлим едно семенце. Смятаме да работим по следващия филм тази пролет в Бояна. Тук има чудесни професионалисти, кинаджии и чудесна кино публика. Напролет, докато работим по филма, ще направим и един концерт с български музиканти. Това ще бъде като един подарък към българската кино публика", каза още изтъкнатият актьор от театъра, киното и телевизията.



Микеле Плачидо е режисьор, съсценарист и изпълнител на една от главните роли (Кардинал дел Монте) в „Сянката на Караваджо“. Филмът бе показан за първи път по време на Международния кинофестивал в Рим, извън конкурсната програма, и беше ентусиазирано приет от публиката и от критиците.

Действието се развива през 1600 г. в Италия, където Микеланджело Мериси (Караваджо) е брилянтен художник и бунтар срещу догмите на църквата, които налагат как точно да бъдат изобразявани религиозните сюжети. След като научава, че Караваджо използва проститутки, крадци и скитници като модели за своите картини, Папата разпорежда на свой агент, известен като „Сянката“, да разследва твореца, за да разбере дали заслужава помилване за убийството на свой съперник в любовта. Именно през погледа на агента (в ролята е Луи Гарел) е описана личността на живописеца.

С този филм Плачидо разкрива дълбоката, противоречива и измъчена душа на великия италиански художник, живял в края на XVI и началото на XVII век. Филм-събитие за бурния и провокативен живот на един гениален творец. В ролята на Караваджо е актьорът Рикардо Скамарчо.

В „Сянката на Караваджо“ участват също Луи Гарел, Изабел Юпер, Лолита Шама и други. В продукцията има и българска следа. Мони Овадия играе известния италиански свещеник Филипо Нери. Овадия е роден в Пловдив, но почти веднага с родителите си се мести в Милано.

Музиката във филма е дело на съпругата на Микеле Плачидо- Федерика Луна Винченти, която е и копродуцент, както и на Умберто Йерволино.