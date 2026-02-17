Музикалният директор на Римската опера ще ръководи Оркестъра на RAI

Микеле Мариоти ще стане следващият главен диригент на Националния симфоничен оркестър на RAI. Той ще встъпи в длъжност през октомври, а договорът му ще бъде за три години. Мариоти е първият италианец, който заема поста главен диригент на оркестъра на италианската обществена телевизия. Предишни главни диригенти са били Елиаху Инбал, Рафаел Фрубек де Бургос, Юрай Валчуха, Джеймс Конлон и Андрес Ороско-Естрада, който ръководи оркестъра от 2023 до 2026 г.

От 2022 г. Микеле Мариоти е музикален директор на Римската опера - институция, с която току-що удължи договора си до 2030 г. От 2008 до 2018 г. той е главен диригент, а след това музикален директор на Театро Комунале ди Болоня. Мариоти е заставал на диригентския подиум на Гевандхаус оркестър Лайпциг, Националния оркестър на Франция, Оркестъра на Националната академия „Санта Чечилия“, Филхармоничния орекстър на Миланския оперен театър „Ла Скала“, Мюнхенския симфоничен оркестър, Датския национален симфоничен оркестър, Бамбергерския симфоничен оркестър, Кралския филхармоничен оркестър, Нидерландския филхармоничен оркестър и оркестъра „Гюрцених“ в Кьолн.