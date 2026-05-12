Михаела Филева ще влезе в ролята на Кралицата в "Лебедово езеро" в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на Държавна опера Стара Загора маестро Владимир Бошнаков и примабалерината и директор на Балета на Държавна опера Стара Загора Силвия Томова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 15 май, от 19.00 часа в зала 1 на НДК балетният спектакъл на Старозагорската опера „Лебедово езеро“ от П. И. Чайковски ще предложи среща със световната класика, но и специално, неочаквано присъствие – редом до световно признатите балетни звезди Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили, в ролята на Кралицата ще блесне обичаната българска поп изпълнителка Михаела Филева.

И още нещо – тя ще посрещне своя рожден ден на сцената, в този празничен спектакъл, който ще сподели с публиката.

Почитателите на Михаела Филева я познават не само от препълнените концертни зали и открити сцени, но и от нейните впечатляващи превъплъщения в продукциите на Държавна опера-Стара Загора – като Есмералда в мюзикъла "Есмералда – Парижката Света Богородица" и в ролята на Жулиета в "Ромео и Жулиета". Красива, талантлива и с възхитителна движенческа култура, тя органично се вписва в партньорството с балетните артисти.

Именно това стои в основата на поканата ѝ да бъде част от света на „Лебедово езеро“ – предизвикателство, което тя приема с вдъхновение и отдаденост.

Както споделя примабалерината Силвия Томова, артистичен директор на талантливата многонационална балетна трупа на Държавна опера-Стара Загора: „Аз не се съмнявах, че Михаела ще се справи блестящо, защото вече имам преки впечатления от съвместната ни работа в "Есмералда – Парижката Света Богородица”.

И допълва:

„Включването на популярни изпълнители в балетни спектакли е световна практика. В нашия спектакъл до световно признатите балетни звезди Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили, застава и наша голяма звезда – българска. Изкуствата са се родили заедно, след това са се разделили – а ние обичаме да ги свързваме.“

Така на 15 май класиката ще срещне съвременния артистичен дух, а сцената ще се превърне в място, където различните изкуства се докосват – в едно общо преживяване, посветено на красотата.

Билети на касата на НДК, онлайн и в мрежата на Ивентим