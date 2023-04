За 27-ми път - Международни детско-юношески хорови празници "Добри Войников" в Шумен

Your browser does not support the audio element.

Деница Узунова

Днес се открива 27-то издание на Международните детско-юношески хорови празници "Добри Войников" в Шумен. То ще продължи от 20 до 23 април 2023г. Девет хорови формации от страната и чужбина ще се включат в проявата. Участие са заявили Хор „Мелисанти“ от Александрия (Гърция), Детските хорове на БНР, „Бодра смяна“ в София, „Детска китка“ в Пловдив, „Добри Христов“ във Варна, представителният и народният хор на Средно училище „Сава Доброплодни“ в Шумен, Детска вокална студия ”Music & Joy” в Балчик, както и домакините от Детски хор „Бодра песен“.

Снимка: Деница Узунова

Откриването е на 20 април от 17:30 часа пред сградата на раматично-кукления театър „Васил Друмев“ в Шумен, след което във фоайето му ще бъде открита изложба с различни материали по повод 60-годишнината на шуменския хор „Бодра песен“. Впоследствие ще се проведе първата концертна вечер в залата на театъра, на която ще прозвучи световна премиера на вокално-симфоничната "Меса за мир" от Славил Димитров, който ще дирижира Симфониета Шумен за първото изпълнение на творбата. За 5-та поредна година ще бъде връчена статуетката за диригенско майсторство на името на основателката на форума проф. Венета Вичева. Отличието е предоставено от племенника й Томислав Вичев от името на фондацията, кръстена на нейно име.

Това е първият хоров фестивал в България, който се развива устойчиво вече 52 години. Програмата на хоровите празници включва три поредни музикални вечери с концерти, които ще се проведат от 18:00 часа в залата на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ в Шумен.

В рамките на хоровите празници ще се състои концерт в памет на проф. Венета Вичева- създател на хоровите празници и на хор "Бодра песен". Той ще се проведе на 23 април от 10:30 часа в православния храм „Свето Вознесение Гоосподне“- Шумен в присъствието и благословията на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Съпътстваща проява на фестивала е кръгла маса „Традиция и приемственост в българското хорово изкуство. Основополагащата роля на Добри Войников за българското многогласно детско-юношеско хорово пеене. Приносът на Венета Вичева и Марин Чонев за развитието на българското хорово изкуство“. Форумът ще се състои на 21 април от 16:00 часа в Регионалната библиотека в Шумен. Ключово съпътстващо събитие е представянето на две издания на Шуменския университет – „Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833-1878г.) и сборник „Хоровото изкуство и музикално възпитание“, издаден по случай 90-годишнините от рождението на проф. Венета Вичева и проф. Марин Чонев. Автор е проф. д-р.изк. Стефан Хърков.

Международните детско-юношески хорови празници „Добри Войников" се провеждат на всеки две години в Шумен. Това издание на фестивала е посветено на 190 години от рождението на Добри Войников, 165 години от създаването на първия многогласен ученически хор в България, както и на 60 години от основаването на Детския хор „Бодра песен".