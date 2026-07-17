Предстои Международния фестивал „Дни на класиката“ в Балчик

За седемнадесета поредна година Балчик ще бъде домакин на Международния фестивал „Дни на класиката“, който ще се проведе от 25 до 30 юли на откритата сцена „Мелницата“ в морския град, съобщи БТА. В програмата ще участват солисти и музикални състави от България, Швейцария, Австрия и Румъния, съобщават от Община Балчик.

Всички концерти започват в 19:30 часа и ще бъдат с вход свободен. Фестивалната програма ще бъде съпътствана и от изложба на художничката Надежда Александрова, която ще бъде подредена в пространството на център „Мелницата“ в Балчик и ще може да бъде разгледана през всички фестивални дни.

Началото ще бъде поставено на 25 юли с концерт на Струнния оркестър на Добрич със солист пианистката Донка Ангъчева и диригент Арто Чифчиян. В програмата са включени произведения на Йохан Себастиан Бах, Фредерик Шопен, Ференц Лист, Сергей Рахманинов, Ричард Адинсел и Дмитрий Шостакович.

На 26 юли на сцената ще се представи швейцарският ансамбъл The Eastern Quartet в състав: Сорин Спасинович (виола), Атанас Маринов (кларинет), Серафим фон Вера (акордеон и ударни) и Доминик фон Вера (пиано). Музикантите ще изпълнят произведения на Йоханес Брамс, Астор Пиацола, Григораш Динику, Виторио Монти, Томазо Албинони, Николо Паганини, Чик Къриа и Арам Хачатурян.

На 27 юли концерт ще изнесат Габровският камерен оркестър с диригент Иван Стоянов, заедно със солистите Ивайло Ангелов (виола) и Емилиян Тилев (фагот). Програмата включва творби на Антонио Вивалди, Карл Мария фон Вебер, Хендрик Андрийсен, Жан Франсе и Алфред Шнитке.

На 28 юли Държавна опера – Бургас ще представи спектакъла „Сарсуела – огън и страст“ под диригентството на Страцимир Павлов.

Предпоследната фестивална вечер, на 29 юли, е озаглавена „Цигански напеви и други страсти“. На сцената ще излязат цигуларката Зорница Иларионова и Симфониета – Шумен с диригент Славил Димитров. Публиката ще чуе произведения на Пабло де Сарасате, Йоханес Брамс, Нилс Гаде и Виторио Монти.

Фестивалът ще завърши на 30 юли с 3D холограмен концерт спектакъл на клавирното дуо Георги Черкин и Мартина Табакова, които ще свирят със Симфониета – Враца под диригентството на Христо Павлов. В програмата са включени произведения на Йоханес Брамс, Антонин Дворжак, Клод Дебюси и Камий Сен-Санс.

Миналата година Симфониета-Враца и солисти от България и Румъния закриха фестивала „Дни на класиката“ в Балчик.