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Предстои Международния фестивал „Дни на класиката“ в Балчик
Снимка: Дни на класиката Балчик

Предстои Международния фестивал „Дни на класиката“ в Балчик

От 25 до 30 юли

Публикувано на 17.07.2026

За седемнадесета поредна година Балчик ще бъде домакин на Международния фестивал „Дни на класиката“, който ще се проведе от 25 до 30 юли на откритата сцена „Мелницата“ в морския град, съобщи БТА. В програмата ще участват солисти и музикални състави от България, Швейцария, Австрия и Румъния, съобщават от Община Балчик.

Всички концерти започват в 19:30 часа и ще бъдат с вход свободен. Фестивалната програма ще бъде съпътствана и от изложба на художничката Надежда Александрова, която ще бъде подредена в пространството на център „Мелницата“ в Балчик и ще може да бъде разгледана през всички фестивални дни.

Началото ще бъде поставено на 25 юли с концерт на Струнния оркестър на Добрич със солист пианистката Донка Ангъчева и диригент Арто Чифчиян. В програмата са включени произведения на Йохан Себастиан Бах, Фредерик Шопен, Ференц Лист, Сергей Рахманинов, Ричард Адинсел и Дмитрий Шостакович.

На 26 юли на сцената ще се представи швейцарският ансамбъл The Eastern Quartet в състав: Сорин Спасинович (виола), Атанас Маринов (кларинет), Серафим фон Вера (акордеон и ударни) и Доминик фон Вера (пиано). Музикантите ще изпълнят произведения на Йоханес Брамс, Астор Пиацола, Григораш Динику, Виторио Монти, Томазо Албинони, Николо Паганини, Чик Къриа и Арам Хачатурян.

На 27 юли концерт ще изнесат Габровският камерен оркестър с диригент Иван Стоянов, заедно със солистите Ивайло Ангелов (виола) и Емилиян Тилев (фагот). Програмата включва творби на Антонио Вивалди, Карл Мария фон Вебер, Хендрик Андрийсен, Жан Франсе и Алфред Шнитке.

На 28 юли Държавна опера – Бургас ще представи спектакъла „Сарсуела – огън и страст“ под диригентството на Страцимир Павлов.

Предпоследната фестивална вечер, на 29 юли, е озаглавена „Цигански напеви и други страсти“. На сцената ще излязат цигуларката Зорница Иларионова и Симфониета – Шумен с диригент Славил Димитров. Публиката ще чуе произведения на Пабло де Сарасате, Йоханес Брамс, Нилс Гаде и Виторио Монти.

Фестивалът ще завърши на 30 юли с 3D холограмен концерт спектакъл на клавирното дуо Георги Черкин и Мартина Табакова, които ще свирят със Симфониета – Враца под диригентството на Христо Павлов. В програмата са включени произведения на Йоханес Брамс, Антонин Дворжак, Клод Дебюси и Камий Сен-Санс.

Миналата година Симфониета-Враца и солисти от България и Румъния закриха фестивала „Дни на класиката“ в Балчик.

 

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