Днес започва Международен Театрален фестивал “Алтер Его” 2023

Your browser does not support the audio element.

От 16 до 20 октомври 2023г. ще се проведе Международен Театрален фестивал “Алтер Его” 2023г. в театралната зала на Ректората на Софийския университет. Входът за събитията е свободен.

Хореографът Петя Йосифова–Хънкинс разказва пред Classic FM за подбора на кандидатурите за фестивала: „Експресията(…), езикът на тялото, връзката между актьори и публика – това са основните принципи, които ни водят в селекционирането на спектаклите“. Тя добавя, че форумът ще се състои както от перформативна част, където публиката ще може да се наслади на завладяващи представления, така и от дискусионен панел, анализиращ не само представените по-рано спектакли, но и новите тенденции в сферата на изкуството. „Тялото все повече настъпва за сметка на текста, който отстъпва“, посочи Петя Йосифова–Хънкинс.

Актрисата и певица Мариела Димитрова сподели пред Classic FM, че тазгодишното издание на Международния Театрален фестивал “Алтер Его” представлява уникална възможност за посетителите да се насладят на изпълненията на артисти от Полша, Уелс, САЩ, Южна Корея, Нидерландия, Италия и Израел, като множество от спектаклите ще бъдат солови. „Всеки един, който влезе, (…) ще си тръгне обогатен и малко по-различен“, допълва младото дарование. Зрителите, които присъстват на фестивала, ще имат възможност да се насладят на авторска музика на живо по време на голяма част от постановките, както и на безплатни уъркшопи за заинтересованите.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Мариела Димитрова и Петя Йосифова-Хънкинс, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Началото на фестивала ще бъде дадено днес, понеделник (16.10), от 19:30ч. със спектакъла "Орфей или се върни в своя ад, човече", продукция на Театър - Лаборатория Алма Алтер, България.

Единствено човешката личност може да решава и разрешава човешките си проблеми. За разлика от растенията и животните човекът има шанса да е това, което е решил да бъде. Неговото съществуване е в смисъла на самоконституирането му, дадена му е възможност за излизане извън пределите на себе си. Той извършва скок – към божественото, към космоса – този извън него и този вътре в него, към света, към себе си, към свободата. Така той надраства себе си, разплитайки кълбото на възможните си възможности. Няма човек без свят, няма Аз без другите.

Режисьор: Николай Георгиев / Хореограф: Петя Йосифова-Хънкинс

20:30 - Откриваща церемония

Вторник (17.10):

19:30 - "Отчуждение" от Театър S, Полша

"Откъсването" - като изпитание на индивидуалната независимост - прекъсване на връзки с близки хора, разриване на отношения, търсене на собственото "Аз". Как да намерим баланс между неизбежното поглъщане от всичко,натиска на обществото, и намирането на своя път, виждания и ценностни системи.

Режисьор: Иренеуш Соларек

20:30 - "Любовно писмо от Москва" от Пол Дженкинс

Къде започва и къде свършва историята? Кои спомени пазим близо до сърцето си? А кои оставяме да изчезнат?

Мъж слуша записи на страстна любовна афера от много години преди в Москва. Място на излишество, място на нарушения, където вихрите на анархията веят свободно. Това е представление за споменаването, събирането отново, личен ритуал, за да върнем мъртвите към живот. Възможно ли е да съживим настоящето с горещата памет за любов, която отмина?

Сряда (18.10):

11:00 - Буто спектакъл от Оля Залейко, Театър S, Полша

13:00 - 15:00 -Дискусионен панел: "Алтернативният театър - алтернатива на какво?"

19:30 - "Танцувам за прошка" от Сузуки Аири, Южна Корея

Соло танцово изпълнение на японския хореограф и танцьор Аири Сузуки, вдъхновено от историята на Жан Ръф-О'Хърн - холандска дама, принудена да стане "утешителка" на Японската императорска армия в Индонезия по време на Великата източноазиатска война през 1940-те години. В това изпълнение тя споделя преживяванията на Ян и се фокусира върху нейния "умен ментален подход". Как тя може да прощава своите ужасни преживявания? След това Аири започва да търси смисъла на "прощаването" и го отразява върху собствените си лични преживявания и мисли, като задава същия въпрос и на публиката.

20:30 - "Черна пепел" от Андреа Хакъл, Холандия

"Мистерията на живота, на смъртта и... отново ЖИВОТ!

Вечността на изкуството, което преодолява всички видове граници, за да обгърне всичко."

ЧЕРНА ПЕПЕЛ е сурова приказка, вдъхновена от митологията, образа на Гарвана и легендата за Ла Лоба; вечния пазител на мъдростта.

Изпълнението говори за нашата дива природа и инстинкт, нашата вътрешна мъдрост да оставим нещата да умрат, когато трябва.

Това е обред на преминаване, ритуал, пътуване на инициация, което е толкова ваше, колкото и мое.

То ни отвежда в свят между световете, където нещата нямат име и животът се заражда отново."

Четвъртък (19.10):

11:00 - Уъркшоп с Театър S, Полша

19:30 - Спектакъл на Стефания Менестрина, Флоренция, Италия

"Невинността е детство и забрава, ново начало, казвайки свято Да." (Ф. Ницше)

Силното желание за лекота дава живот на измислено пространство, в което три оплетени души търсят място, където да съществуват заедно, мечтаейки за по-съзнателно същество. В тази игра/ритуал дивите подбуди се проявяват под различни форми. Музиката води разказа, избягващ карикатурния и меланхоличен сценарий и ви кани да се присъедините към освобождаващо пътуване. Ototeman е пространството, което всички ние се надяваме, че ще откриете в себе си.

20:30 - "Голяма ръка" от Шломит Фундамински, Израел

Една жена седи права. Тя чака. Въздухът в нея се променя и оформя нейния свят.Нейната възраст, нейният дом, нейните спомени ще се разпаднат и ще бъдат изградени от състояние на чакане.

За кого тя чака и защо?

"Голямата Ръка, Малката Ръка" е соло на Шломит Фундамински, в което тя разглежда физическото и умственото състояние на чакане. Тя изучава времето и движението в тяло, което е безпомощно, пасивно и действа като съд за спомени. Като използва понятието за празнота (пространство, време, думи), тя създава герои и истории, които идват и си отиват, докато тя чака.

Петък (20.10):

13:00 - 15:00 -Дискусионен панел: "Алтернативният театър - алтернатива на какво"

19:30 - “Заличаване” - Бека Хоббак, САЩ.

"Remanence" изследва устойчивото влияние на нашето минало, възпитание и основни убеждения върху историята на нашия живот. Включва два впечатляващи произведения - "place" на известния хореограф Chen-Wei Lee и "Sacral: Initial Dissent" на Becca Hoback - това представление изследва пътя на освобождаване от ограничаващите системи на убеждения, докато търсим свобода и цел в нови начини на живот. Как навигираме през отраженията на старите си азове и намираме свобода, упълномощаване и разширение, докато се справяме с миналото?

20:30 - Закриваща церемония