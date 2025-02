В Лондон се състоя първият Международен музикален фестивал "Звездна платформа"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на кореспондента на bTV Radio Group Яница Бояджиева с основателя на STAR Platform Светослав Тодоров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Преди броени дни в Посолството на България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия се проведе гала концерт в чест на първото по рода си издание на международния конкурс за музика Star Platform. В присъствието на посланика на България във Великобритания Тихомир Стойчев, съпругата му д-р Любка Стойчева, музиканти от редица държави и над 70 гости, концертът беше организиран, за да отличи детски таланти в три категории – поп и джаз пеене, инструменталисти и ансамбли.



Конкурсът е организиран от Светослав Тодоров, пианист и основател на Star Platform, а кулминацията на състезанието е гала концертът, който се състоя в посолството по-рано този месец в партньорство с Български културен институт Лондон.



В рамките на конкурса представители от България, Великобритания, САЩ, Тунис, Франция, Украйна, Турция и Аржентина са били оценени от петчленно международно жури, като участниците са имали възможност да изпратят видео с по две контрастни изпълнения до 15 януари тази година.



Журито е съставено от Емил Струнджев от България, Стефано Марцани – представител от Италия и Великобритания, Толга Гюрдил от Турция, Едита Комар от Украйна и Мария Колева, представител от България и САЩ.



По време на концерта, в категорията инструменталисти награда 'Гран при' беше връчена на Калина Петкова (България). В група А първа награда спечели Мартин Димов (България); в група B първото отличие отиде при Вяра Ангелова (България) и Виткория Горидкова (България); в група C първата награда беше дадена на Сияна Иванова (България); в група D първа награда беше връчена на Зиад Бен-Гасем (Тунис/САЩ).



В категорията поп и джаз пеене 'Гран при' отиде при Преслава Тодорова (България). Ето и останалите печеливши:

Група А

1-ва награда – Амира Мустафова (България)

2-ра награда – Даная Запрянова (България)

3-та награда -–Алиса Гордон (Украйна)

Група B

1-ва награда – Леда Христова (България)

2-ра награда – Дария Стефанова (България), Никол Джелепова (България)

3-та награда – Ева Харисън (България), Санта Гордон (Украйна)

Поощрителна награда – Сиена Хорсман (Великобритания), Жаклин Митева (България), Кристиана Горнишка (България)

Група C

1-ва награда – Виктория Асенова (България), Георги Димкин (България)

2-ра награда – Виктория Тодорова (България), Симона Тодорова (България)

3-та награда – Александра Стефанова (България)

Група D

1-ва награда – неприсъдена

2-ра награда – неприсъдена

3-та награда – Иван Пaришков (България)



В категория ансамбли бяха раздадени следните отличия:

Група B

1-ва награда – Дует Йо-Ни (България)

2-ра награда – неприсъдена

3-та награда – неприсъдена

Група C

1-ва награда – неприсъдена

2-ра награда – неприсъдена

3-та награда – Дует Симона Тодорова и Пламен Иванов (България)

Група D

1-ва награда – Ансамбъл Sweet Teens (България)

2-ра награда – Aнсамбъл Бамбини (България)

3-та награда – Ансамбъл The Swinging Six (Великобритания)



Специална награда "Участие в Гала-концерта в Лондон" беше присъдена на The Group (България).