В Държавна опера Варна ще избират таланти за Международния конкурс за оперно пеене Vox Mutinae „Николай Гяуров“

На 1 ноември 2025 г. в Държавна опера Варна ще се проведе предварителна селекция за участие в седмото издание на престижния Международен конкурс за оперно пеене Vox Mutinae „Николай Гяуров“. Той е посветен на светлата памет на големия български бас, приет завинаги от Модена като неин гражданин,

Следващите кръгове на конкурса ще се състоят в Модена, Италия на 5 и 6 декември.

Към началната дата на конкурса участниците трябва да са навършили 18 години. Срокът за подаване на заявки за участие е 25 октомври.

Музикалната програма на всеки кандидат трябва да съдържа 4 оперни арии от свободно избрани периоди, които следва да бъдат изпълнени наизуст, като поне една от тях трябва да е на италиански език. Конкурсът ще се проведе в три присъствени кръга (елиминации, полуфинал и финал). Финалът ще се състои под формата на публичен галаконцерт на 6 декември 2025 г. от 17:30 ч. в Аудиториум „Марко Биаджи“, Ларго Марко Биаджи 10, Модена. Всички финалисти, допуснати до заключителния галаконцерт на 6 декември 2025 г., ще получат почетна грамота.

Журито е съставено от изтъкнати личности от музикалния и оперния свят, които ще се редуват в различните етапи на конкурса. Съставът на журито за финала е следният:

Фабио Армилиато, тенор, председател на журито;

Дитер Каеги, директор на театър „Биел-Солотурн“ (Швейцария) и артистичен директор на оперния фестивал „Blackwater Valley Opera Festival“ (Ирландия);

Даниела Димова, директор на Държавна опера Варна (България);

Кристина Ферари, артистичен директор на Фондация „Teatri di Piacenza“;

Алесандро Требеши, кастинг мениджър на „Teatro Grande“ в Бреша и на „Festival della Valle d'Itria“ в Мартина Франка;

Жорди Пуджал, културен промоутър и председател на „Приятели на операта“ – културно дружество „Казино Прадо“, Ситгес (Испания);

Маркус Ласка, художествен ръководител и заместник председател на оперна агенция „Melos Opera“;

Марио Дради, генерален мениджър на оперната агенция „DM Artist“;

Симоне Мария Марциали, кастинг мениджър за оперната агенция „Musikos“;

Еди Ловалио, председател на „Parma OperArt“ и Академия „Карло Бергонци“ – Бусето;

Джани Колета, артистичен директор на Международния конкурс за оперно пеене „Николай Гяуров“.

Престижните награди, които ще бъдат връчени, са: