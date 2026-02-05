В ефир

Мет обмисля продажбата на стенописите на Шагал, предвид нестабилното си финансово положение.

Публикувано на 05.02.2026

Докато очаква прилагането на изгодно споразумение със Саудитска Арабия, което би подобрило финансовото състояние на институцията, Метрополитън опера Ню Йорк, популярна като Мет, обмисля все по-драстични мерки за намаляване на разходите си.

Като първа стъпка, директорът Питър Гелб обяви намаление на заплатите между 5% и 15% за 35 висши ръководители, които печелят повече от 150 000 долара годишно.

Самият Питър Гелб ще бъде засегнат от това намаление. Според The ​​New York Times, Гелб е спечелил приблизително 1,4 милиона долара през 2024 г. Маестро Яник Незе-Сеген, с прогнозна годишна заплата от 2,05 милиона долара, също ще отчете намаление на доходите си.

Сред другите мерки, Гелб обяви и 20 съкращения на административни позиции, а броят на продукциите за предстоящия сезон е намален от 18 на 17.

„Това намаление на заплатите, съчетано с временни съкращения на заплатите и други мерки за намаляване на разходите, би трябвало да позволи на Мет да спести 15 милиона долара през последните шест месеца на тази фискална година и още 25 милиона долара през следващата“, каза говорител на Мет пред The ​​Guardian.

Сред другите мерки, които се обмислят, е продажбата на двете фрески на Шагал, оценени на 55 милиона долара. В този случай те биха останали на сегашното си място във фоайето на сградата, но Мет вече няма да ги притежава.

Обсъжда се и продажбата на правата за именуване на институцията, както беше в случая с Нюйоркската филхармонична зала, която стана зала „Дейвид Гефен“.

