Меерович и Накаряков: "Фреквенца" е среща на музикални езици, поколения и идеи, които търсят нова честота на общуване"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с тромпетиста Сергей Накраяков и пианистката Мария Меерович /дублаж: Светослав Николов и Криста Янинска/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Предстои второто издание на пътуващия фестивал "Фреквенца", който ще се проведе от 7 до 10 май в зала "България" в партньорство със Софийската филхармония. Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.



"Фреквенца" не е просто фестивал — това е среща на музикални езици, поколения и идеи, които търсят нова честота на общуване. Създаден като платформа за диалог между класическата традиция и съвременната чувствителност, фестивалът събира водещи международни музиканти около камерната музика като жива, отворена форма.



Под артистичното ръководство на тромпетиста Сергей Накаряков и пианистката Мария Меерович фестивалът предлага програма, изградена около идеята за среща между различни инструментални светове — от струнни и клавир до брас — и репертоар, който се движи свободно между Бах, Бетовен и съвременната музика, между класическа форма и импровизация.

Голямото откриване на българското издание ще бъде със съвместен концерт със Софийската филхармония.

Солисти: Мария Меерович – пиано, Барнабаш Келемен – цигулка, Борис Андрианов – виолончело, Сергей Накаряков – тромпет, Джин Цао – виолончело, Роман Шпицер – виола, Кевин Жу – цигулка, Алекс Сипягин – тромпет, Миша Циганов – пиано, Стоян Янкулов - ударни, Васил Хаджигрудев - контрабас



Диригент: Фелипе Тристан



Програмата:

Лудвиг ван Бетовен – Концерт за цигулка, виолончело и пиано в до мажор, оп.56

Жан-Батист Арбан - Вариации по теми из операта „Норма“ от Винченцо Белини, оп.187

Пьотър Илич Чайковски – „Пеццо капричиозо“ оп.62 за виолончело и оркестър

Макс Брух – Романс за виола и оркестър оп.35

Жорж Бизе/ Ф. Ваксман – „Кармен-Фантазия“ оп.25

Уейн Шортър – „Infant Eyes"

Коул Портър – „Just one of those things”



Не пропускайте срещата с някои от най-добрите световни музиканти, за които музиката не е затворен канон, а жив процес — честота, на която традицията и новите гласове звучат едновременно.