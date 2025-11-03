Пианистката Мартина Табакова представя 3D мапинг видеоклип и нови музикални проекти

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Мартина Табакова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Пианистката Мартина Табакова представя „Аквариум“ от „Карнавалът на животните“ на Сен-Санс с 3D мапинг видеоклип, съобщават от екипа на артиста.

По думите им проектът използва „най-съвременната технология 3D мапинг, за да съчетае класическа музика и дигитални визуални ефекти в нов културен продукт, достъпен за световната публика“.

„Видеото съчетава виртуозност в завладяваща дигитална среда – 3D кадри на морски обитатели се проектират върху рояла, създавайки илюзия, че инструментът оживява. Зрителят усеща изцяло хармонично и плавно потапяне в морските дълбини, където музика и визуално изкуство се сливат в едно безбрежно синьо море“, коментират от екипа на артиста. Допълват, че художественият контекст на клипа е по повод 190 години от рождението на Камий Сен-Санс (1835–1921), като се отдава почит на композитора чрез представяне на неговата творба по нов начин.

През юни година всички 14 пиеси от „Карнавалът на животните“ бяха изпълнени на четири ръце от Мартина Табакова и Георги Черкин в Сливен.

Режисьор на „Аквариум“ е Владимир Грънчаров, видео заснемане, монтаж и операторска работа – Росен Савков, звукозапис – Павел Стефанов, фотография – Георги Петков, анимации и плейаут – Мария Маринова и Виктория Пешева.