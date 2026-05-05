Мартина Табакова представя "Клавиши на времето за 4 ръце"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Мартина Табакова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Клавиши на времето за 4 ръце“ е концертен проект на пианистката Мартина Табакова, който представя рядко изпълнявания аранжимент за четири ръце на емблематичния цикъл „Картини от една изложба“ от Модест Мусоргски. Специален гост е изтъкнатият италиански пианист Алесандро Марано – ученик на Алдо Чиколини и професор в Консерваторията във Вибо Валентия.

На концерта в София Алесандро Марано ще изпълни и солови творби от Ференц Лист, включително Фантазия върху тема от операта „Риенци“ на Рихард Вагнер. Събитието ще се състои на 7 май от 19:00 ч. в зала „БИАД“, в рамките на цикъла „Музикални вторници“, (по изключение НЕ вторник!). Билети ще намерите на място и в системата на Ивентим. Концертът в Пловдив (27 май, 19:00 ч., АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“) ще предложи диалог между класиката и съвременността чрез съчетание на Мусоргски с произведения за четири ръце от българската композиторка Албена Врачанска. Програмата включва мултимедийни елементи и кратки въведения за публиката. Проектът има и научна стойност, свързана с докторантурата на пианистката Мартина Табакова, и се реализира с подкрепата на Министерството на културата.

МАРТИНА ТАБАКОВА е роденa в град Бургас в голям музикантски род. Завършва Нaционално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" в родния си град, а след това се дипломира и с магистърска степен от Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", София. Към настоящия момент е докторант в АМТИИ „Проф.Асен Диамандиев“, гр. Пловдив.

Израства професионално и творчески благодарение на заниманията си при знаменити педагози като професор Марина Капацинская и Дмитрий Башкиров. Взима участие в майсторските класове на Борис Блох, Жан- Бернар Помие, Огустен Дюме, Паоло Поличе, Венцислав Янков, Панчо Владигеров - младши, Пламена Мангова, Влад Димулеску и други.

Участва в различни фестивали и академии, сред които San Martino a Natale - Венеция, Musica Arvenzis - Словакия, Summer music academy Mozarteum - Залцбург, както и в престижни фестивали в България. Концертирала е в Италия, Франция, Унгария, Австрия, Русия. Мартина е лауреат на национални и международни конкурси, между които Aevea Piano Prize, Италия; Leopold Bellan International Music Competition, Франция; Tkaczewski International Piano Competition, Полша; Carl Filtsch International Piano Competition, Румъния; "Панчо Владигеров", "Светослав Обретенов" ,"Музиката и земята", "Димитър Ненов". Носител е на престижната награда "Музикант на годината" 2019 г. в категория "Ансамбъл на годината" на Българското национално радио /с цигуларката Зорница Иларионова/. През 2021г. италианският лейбъл OnClassical издава дебютния диск на дуото с творби от Цезар Франк.

С подкрепата на Министерство на културата Мартина Табакова реализира и първия си солов албум – „Виртуозни клавирни шедьоври“ с творби от Ф.Лист, С.Рахманинов, П.Владигеров.

През 2022г. е отличена с престижната награда "Златно перо" за постижения в областта на културата.

Наградена е с дипломи за постижения в областта на музиката от Община Бургас и Министерство на културата.

Извън класическата музика си партнира с известния поп музикант Костадин Георгиев-Калки, който е неин спътник и в живота. Мартина Табакова има реализирани записи за Българско национално радио, Българска национална телевизия, Японската национална телевизия NHK.

Италианският пианист АЛЕСАНДРО МАРАНО е един от най-блестящите музиканти на своето поколение. Успоредно с обучението в музикалната консерватория „Станислао Джакомантонио“ в Козенца при проф. Джузепе Майорка, той посещава международни курсове по пиано във фондация „Паул Хиндемит“ през гр. Блоне (Швейцария), където прекарва осем години, черпейки от такива международно признати учители и изпълнители като Едит Фишер и Пол Бадура-Скода. Завършва музикалното си образование при Алдо Чиколини и Бруно Канино.

Като носител на награди от няколко национални и международни конкурса по пиано, концертният график на Марано е запълнен. Той изнася солови рецитали и работи в сътрудничество с известени музиканти и оркестри: Филхармония “Mihail Jora” в Бакау, Държавна филхармония на Арад, Филхармония в гр. Ботошани, Държавна филхармония на Сибиу в Румъния; Симфоничен оркестър Пазарджик (България), Варминско-Мазурска филхармония в Олщин (Полша), Orquesta Juvenil de Zapopan (Мексико), Orquesta de Camara Beethoven (Мексико), Orchestra Nationala de Camera на Кишинев (Република Молдова) в цяла Италия и в чужбина – Испания, Франция, Швейцария, Румъния, Германия, Гърция, Австрия, Чехия, Унгария, България, Русия, Великобритания, Полша, Мексико, Република Молдова.

Притежаващ солидна техника, Марано е хвален за своята сериозност и чувствителност, както и за дълбочината на неговите музикални интерпретации. Една от страстите на Марано е изучаването и изпълнението на произведения от Ференц Лист, особено на по-малко известните. Репертоарът му включва 12-те Трансцендентни етюда, Поетични и религиозни хармонии, пълните парафрази и транскрипции от оперите на Верди и Вагнер, както и произведения за пиано и оркестър.

Марано е свирил под палката на значими диригенти като Овидиу Балан, Григор Паликаров, Константин Илиевски, Петрониус Негреску, Валентин Дони, Кристиан Нягу, Пьотр Сулковски, Любомир Денев-син, Родриго Сиера Монкайо, Кристиан Лупес, Хосе Пералес. Марано изпълнява и записва всички клавирни концерти на Бетовен с транскрипцията за струнен оркестър от Винценц Лахнер.

На 25 май 2023 г. осъществява премиерата за Румъния на Концерта за пиано oп. 13 от Бенджамин Бритън с Държавната филхармония в Сибиу под диригентството на маестро Григор Паликаров. През 2024 г. той изпълни Концерт за пиано и оркестър № 4 от Сергей Рахманинов с оркестър Filarmonica Marchigiana и Концерт в До от Нино Рота с оркестър Sinfonica di Sanremo.

Той е артистичен директор на Orchestra Sinfonica di Cosenza и на Международния фестивал за пиано в Козенца (Италия), президент на културната и музикална асоциация Amici del pianoforte “Franz Liszt”, и професор по пиано в Музикалната консерватория „Нино Рота” на Монополи.

Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на:

Столична община – Календар на културните събития за 2026 г.,

Министерство на културата