Мартин Кръстев бе удостоен с две международни награди за премиерата на „Ирландска благословия“

Мартин Кръстев с премиера на „Ирландска благословия“ – хорова композиция с международно признание Младият композитор и диригент Мартин Кръстев представи в Добрич новия си артистичен проект, реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“ – запис и видеоклип на хоровата му композиция „Irish Blessing“ („Ирландска благословия“).

Проектът има амбициозната и отговорната задача да представи съвременна хорова музика, създадена от младия български композитор и диригент. Композицията е написана за женски или детски хор, съпроводен от пиано и струнен квартет. Текстът на творбата стъпва върху добре познатата ирландска благословия, която носи послание за късмет, закрила, светлина и попътен вятър – думи, които и днес се изричат с топлота и надежда по цял свят. Художествената идея на проекта съчетава силата на вокалната музика с изразителността на видеоизкуството.

В центъра на изпълнението са два хорови състава от град Добрич: • Хор на учителките с диригент Маргарита Русева – Ганева • Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ с диригенти Габриела Павлова – Писанова и Мартин Кръстев В изпълнението се включиха и утвърдени музиканти: • Атанас Капитанов (цигулка) • Валентин Георгиев (виола) • Николай Петров (контрабас) • Детелина Василева (пиано)

Звукозаписът на произведението беше осъществен през месец април, а видеоклипът бе заснет в началото на май. Екипът включва Милан Илиев (тонрежисьор), Павел Симеонов (режисьор) и Теодор Енчев (оператор на дрон).

„Реализирането на проекта събра над 40 души – различни по възраст, характер и темперамент, но обединени от стремежа да вплетат духа и енергията си в едно общо музикално преживяване, водени от любовта към красивата музика. Благодаря на всички за отдадеността и концентрацията по време на целия процес.“ — Мартин Кръстев, композитор и диригент.

Същата композиция вече получи международно признание, като донесе на Кръстев: • Втора награда от XII Международен конкурс за композиция „Ян Сибелиус Фест“ (2024) във Финландия • Отличие за най-добра хорова композиция от VII Международен конкурс „Начинаещи артисти“ (2025) в Люксембург.

Официалната премиера на песента и видеоклипа, както и представянето на годишната продукция на двата хора, се състоя на 13 юни (петък) в Дом-паметника „Йордан Йовков“, град Добрич. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, в партньорство с Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич.