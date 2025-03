Мартин Джачков открива изложба портрет "Сън преди вечност" в Севлиево

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Мартин Джачков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

С удоволствие ви каним на откриване на самостоятелната изложба « СЪН ПРЕДИ ВЕЧНОСТ » на художника Мартин Джачков, която ще бъде представена в престижната галерия Видима, в град Севлиево от 5- ти Април 2025. Фокусът в дейността на галерия „Видима” е насочен към представянето на съвременните творци. Тази изключителна портретна изложба ще отбележи съвършеното взаимодействие между сънищата и реалността, чрез един автентичен художествен свят, който предизвиква чувства. Откриването е от 17ч.

« Когато очите се затворят, сърцето тръгва да пътува.Сънищата ми са едно водно огледало на живота. Там стоят образи и чакат под вода. Сънищата са нещо много интимно. Те са паралелен живот, който наричам вечност и чиято история понякога се отразява в действителността. Моите картини са образи излязли от вечността, портрет на връзката между съня и реалността, която е чувството. »

"Сън преди вечност" е изложба, посветена на портретурата и майстортвото на колажът. Майстор на колажа, във форма която е белязана от неговото име, Джачков буквално рисува с хартията. Всеки колажен портрет в изложбата предизвиква съзерцание, предавайки усещането за присъствие на живота в картините и вечността. На тази изложба за първи път в България ще бъдат показани оригинали на добре познати картини на автора, както и нови портрети, направени специално за случая.

« СЪН ПРЕДИ ВЕЧНОСТ » е не само визуално изживяване, но и път към подсъзнанието на художника, разкриващо неговите лични пътувания на духа, съня и безвремието. Експозицията обещава да бъде ода на портретурата, но и водовъртеж от красота, привличащ публиката върху същността на чувствата. Със своят изключителен инстинкт за естетика, символизъм и новаторски подход, Мартин Джачков отново доказва своята позиция сред водещите съвременни европейски художници. Заповядайте на коктейл-откриването на изложбата "Сън преди вечност" на 5 април 2025 от 17ч. ул. Васил Левски № 3, в Севлиево и се потопете в един свят от лица, в които може да разпознаете чувствата си.

Снимка: Antonia Baramova





Мартин Джачков изказа специална благодарност към управителя на художествена галерия Видима, господин Сава Христов, за поканата и цялостната организация на изложбата, за изключително високия професионализъм, уважение и духовен заряд, който притежава.