Антонина Бонева: „Музиката беше водата, която даваше живот на нашата фамилия“

През тази година се навършват 80 години и 25 години от кончината на оперната прима Валери Попова – едно от най-големите български сопрани, покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън и Виенската опера. По този повод сестра ѝ – пианистката Антонина Бонева, си спомня за живота и кариерата ѝ, за личния свят на Валери и за силата на музиката, която ги е обединявала.

От цигулката до Ла Скала

Валери Попова е родена в музикално семейство – дъщеря на диригента Саша Попов и пианистката Вера Бонева. Първоначално свири на цигулка, но по-късно открива, че гласът ѝ е най-силният инструмент. Нейната баба Валери Димас Даскалова също е била певица, журналист и писател, което допълнително подхранва интереса ѝ към драмата и сцената. След обучение при проф. Христо Бръмбаров, Попова специализира в Италия с Джина Чиня и Джузепе Патане, което ѝ открива път към най-престижните сцени.

Триумф и признание

Дебютът ѝ в Ла Скала е в ролите на Лиу („Турандот“) и Чочо Сан („Мадам Бътерфлай“) на гала спектакъл с присъствието на принц Чарлз и лейди Даяна. „В паузата тя беше поздравена лично от тях – признание, което малцина получават,“ спомня си Антонина Бонева. Валери Попова работи с диригенти като Лорин Мазел и участва в десетки постановки из Европа и Америка.

Глас, който се преобразява

По думите на сестра ѝ, Попова е имала уникален талант да променя тембъра си според ролята – драматичен и спинтов в тежките партии, лиричен и светъл в младите героини. „Тя можеше всичко – гласът ѝ се преобразяваше според образа,“ казва Антонина Бонева. Великата Гена Димитрова също признава таланта ѝ: „Тя изпълняваше трудното пиано крешендо с плачещо красив, любящ тембър.“

Личност извън сцената

Въпреки голямата кариера, Валери Попова е останала човек с благородство, мекота и всеопрощаваща доброта. „Музиката беше като водата – тя даваше живот на хората в нашето семейство,“ казва сестра ѝ. Извън сцената Валери обичала да прекарва време със семейството и колегите си, а в последните години се отдава на преподаване, изграждайки ново поколение певци.

Ученици и наследство

Попова обучава млади таланти в Националното музикално училище и като хоноруван преподавател в Академията. Сред учениците ѝ са тенорът Ивайло Михайлов, Мирослава Йорданова и Христофор Йонов, които продължават да градят кариера у нас и по света.

Памет и бъдеще

През септември ще бъдат излъчени филми за Валери Попова, а предстои и издаване на албум с нейни записи. „Тя беше една от най-прекрасните личности, които съм познавала. Загубата ѝ е трудна за приемане, но музиката ѝ остава вечна,“ казва Антонина Бонева.