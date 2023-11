Мартичка Божилова показва нова дигитализирано копие на "Георги и пеперудите" в "Киномания"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с филмовия продуцент Мартичка Божилова, разположено в звуковия файл!

Днес, 21 ноември 2023г., от 18.30ч. в кино "Люмиер" ще бъде представено ново дигитално реставрирано копие на "Георги и пеперудите". С прожекцията ще бъдат отбелязани 20 години от създаването на документалния филм и ще бъде представен проекта „Филмотека АГИТПРОП“, подкрепен от Национален фонд „Култура“, който събира на едно място филми, създадени от едноименното продуцентско студио. Събитието се провежда в рамките на 37-то издание на фестивала "Киномания", организиран от НДК.

"Георги и пеперудите" е може би най-успешният български документален филм след 1989 г. Носител на повече от 20 награди, представен на повече от 100 кинофестивала в цял свят и с най-продължително киноразпространение у нас и в чужбина – 8 години без прекъсване. „Това е един от любимите филми на зрителите. (…) Разказва за психиатъра Георги, който е директор на Дома за хора с умствена изостаналост в Подгумер, близо до София, и за неговите бизнес приключения. (…) Филмът проследява със здравословна доза самоирония и чувство за хумор тези бизнес начинания на един човек, който е сред луди, но той се оказва по най-приятния начин също много луд и прекрасен човек”, разказа пред Classic FM Мартичка Божилова.

Снимка: Агитпроп

Идеята за филма е на режисьора Андрей Паунов, вдъхновен от историята на психиатъра, на когото също така е и семеен приятел. Оператори са Борис Мисирков, Георги Богданов; музиката е дело на Иво Паунов, Вихрен Паунов; по монтажа работи Зорица Коцева, а по звука - Момчил Божков.

По време на процеса на реставрация, отнел половин година, оригиналната лента, на която е заснет филмът, е изпратена за дигитализиране в Унгария. Там тя е сканирана във висока резолюция. Впоследствие, полученият запис е преминал през етап на ретуширане и усъвършенстване.

„Тъй като е изключително скъпо начинание, това е първият ни опит. Ние имаме още пет филма, които сме снимали на лента, и си мечтаем и тях да дигитализираме, за да може едно цяло ново поколение да ги види”, разкри продуцентката на филма Мартичка Божилова. Тя сподели още за намерението цялата колекция от филми да бъде дигитализирана и прехвърлена в онлайн платформите, включително и материали, записани на видеоносител.