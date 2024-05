Дуото Марта Кукуларова и Томислав Вичев покоряват столичната публика през юни

Your browser does not support the audio element.

На 03 юни (понеделник) в "Арт Вагон" в Опера Нова -България от 20.00 часа на бул. Мария Луиза 106 (Театър Освобождение) ще се проведе Вокален концерт с прекрасната Марта Кукуларова (сопран) и Томислав Вичев (пиано).

На 17 юни(понеделник) от 19.00 часа в Националния музей "Борис Христов" в София ще се състои и техния концерт SEMPRE LIBERA/ ВИНАГИ СВОБОДНИ. В програмата ще прозвучат творби от Джузепе Верди, Гаетано Доницети, Винченцо Белини, Джоакино Росини, Шарл Гуно

Марта Кукуларова започва музикалното си образование в Музикалното училище в Пловдив с арфа, а по-късно завършва бакалавърското си обучение в Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив с класическо пеене. Участва в майсторски клас на Елена Образцова в Испания, където получава наградата за най-добър млад певец. През 2010 г. тя завършва магистърска степен по класическо пеене в Джулиард - Ню Йорк. Освен това тя участва в национално турне в САЩ, организирано от CAMI, където изпълнява Жрицата от “Аида” и Графиня Чепрано от “Риголето” на Верди.

По-късно през същата година тя изпълнява главната сопранова роля на „Сузана“ от Карлайл Флойд в престижния Музикален фестивал в Читакуа и се завръща за да изпълни Татяна от „Евгений Онегин“ на Чайковски. На следващата година тя прави своя дебют в Alice Tully Hall в Ню Йорк Линкълн център за сценични изкуства. Участва в много концертни проекти организирани от Ню Йорк Лирик Опера. През 2019 участва в концерт с Пазарджишка филхармония под диригентството на Маестро Коен от Бразилия. През 2023 изпълнява два концерта с Видинска филхармония под диригентството на Маестро Петър Димитров. Получава номинация да участва в Годишните Музикални Награди на Вечната Музика по БНТ през месец май, 2023г.

Томислав Вичев е завършил НМУ „Л.Пипков” и НМА ”П.Владигеров”. Работи като пианист в ДМТ „ Ст.Македонски”. Томислав Вичев,племенник на известната шуменка проф. Венета Вичева, е един от героите на „Сан сан, Япония“ - последната книга от трилогията за Япония на Юлияна Антонова-Мурата. Той е учредител на фондация "Проф. Венета Вичева"- Шумен. Синовете му Виктор , роден 2006 г, пианист и Александър – перкусии - са ученици в Пловдивското музикално училище и имат зад гърба си редица изяви, както и награди от музикални конкурси и събития.