„Марлене Дитрих: Преследване на любовта“ - музикална изповед в едно действие, която разкрива жената зад легендата

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Людмила Козарева и Иван Панев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 19 февруари от 19:00 ч. на камерна сцена на ДМБЦ- София, публиката ще се потопи в интимния свят на Марлене Дитрих – свят на страст, самота, блясък и безкомпромисна любов. Спектакълът се провежда в контекста на 109 години Български професионален оперетен театър и в рамките на 79-ия сезон на Музикалния театър.

С този спектакъл вдигаме завесата за нещо ново и бутиково, което зрителите на Музикалния театър ще открият през този сезон – смел, камерен формат с изповедална сила и елегантна сценична изразност. Музиката е изградена от песни от репертоара на Марлене Дитрих, вплетени в личен сценичен разказ. Либрето по пиесата „Марлене се мести“ на Томас Шендел.

В ролите ще видите и чуете Людмила Козарева и Александър Валериев.

Режисьор: Иван Панев

Музикален ръководител: Дориан Молхов

Хореограф и асистент-режисьор: Румен Григоров

Сценография и костюми: Лилия Бабунова

Билетите вече са в продажба на касата на Музикалния театър и ТУК

Снимка: Getty Images

„Марлене Дитрих: Преследване на любовта“ е пиеса посветена на една от най- големите звезди на киното от първата половина на ХХ век. В основата на сценичния разказ стоят фрагменти от нейния бурен живот, изпълнен с предизвикателства към социалните табута и шеметни близки срещи с едни от най-гениалните творци на своето време, в областта на литературата, киното и музиката.

Снимка: Getty Images

Въпреки това спектакълът не е просто трибют или биографичен спомен за една актриса, а опит да се разкъса обвивката на „легендата“ на киното, за да се извади на бял свят една обикновена жена с необикновена жажда за живот и за любов. Сценичният образ на тази жена преминава през своето съзряване, възход, майчинство, любовни трепети, срещи и раздели, стълкновения със смъртта и като всички нас, не само оцелява, а израства. Прави го чрез своите грешки, страдания, възторзи и неизчерпаемо чувство за хумор. Музиката я съпътства неизменно и възстановява нейното душевно равновесие. Певческият ѝ талант не е просто средство за себеизява, а път към приземяване, начин на общуване и разкъсване на ограниченията. Зрителят ще съпреживее изпълнението на най-големите хитове на Марлене Дитрих, които до ден днешен остават символ на смелост, дързост, вътрешна свобода и стремеж към красота.

Снимка: Getty Images

Представлението „Марлене Дитрих: Преследване на любовта“ е музикална драма, но погледнато от по-широк ъгъл може да бъде музикална нравствена комедия. Зависи от гледната точка. Но каквато и да е тя, всеки може да намери своя мотив сред богатството от преживявания, които изпълват невероятния живот на великата актриса.

Той може да ви скандализира, но не и да ви остави безучастни. Иван Панев /режисьор на спектакъла/