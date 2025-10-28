След премиерата в София уругвайският писател Марио Делгадо Апараин и Мария Пачкова, преводачка на произведението на български език и Пламен Димитров, негов редактор и издател.

Марио Делгадо Апараин е считан за един от най-значимите съвременни уругвайски писатели. Неговите произведения са преведени на множество езици и се радват на широка популярност както в Латинска Америка, така и в Европа. Сред произведенията му се открояват шест сборника с разкази и следните романи:

• Баладата на Джони Соса (1987)

• По майчина повеля (Por mandato de madre, 1996)

• Облекчение на траура (Alivio de luto, 1998)

• Не кради ботушите на убитите (No robarás las botas de los muertos, 2003)

Тези творби са отличени с престижни литературни награди. Уругвайският филм „Друга история от света“ (Otra historia del mundo, 2017) се базира на „Облекчение на траура“, а „Баладата на Джони Соса“ е адаптирана и за театралната сцена, където постига голям успех по време на премиерата си на 7 юли 2024 г.

Публикуван през 1987 година, романът „Баладата на Джони Соса“ е отличен още същата година с Общинската награда за литература на Монтевидео и е считан за една от най-значимите творби на съвременната уругвайска литература.

Историята на блус певеца Джони Соса е възхвала на човешкото достойнство. Действието се развива в малко провинциално градче, където чрез хумор, искреност и дълбока вяра в личната справедливост героят успява да съхрани своята почтеност дори в най-трудните обстоятелства.

През погледа на един обикновен човек Делгадо Апараин изобразява налагането на военната диктатура в малкото уругвайско селище. Промените, които настъпват след преврата, бързо се усещат и оставят дълбоки следи у жителите. Епизоди като произволните арести на граждани пораждат силни моменти на размисъл – както у героя Джони, така и у самия читател.