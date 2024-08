Марин Йончев преди самостоятелния си дебют в Пловдив: "Намерих свободата в операта"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с тенора Марин Йончев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Младият български тенор с международна кариера Марин Йончев ще изнесе първия си самостоятелен оперен концерт у нас на 1 септември от 19:30 ч. в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив. Рециталът, озаглавен "Италианска оперна вечер", подсказва, че ще се насладите на някои от най-обичаните арии, написани от знаменити класически композитори, родени на Ботуша, сред които са имената на Джузепе Верди, Джакомо Пучини, Гаетано Доницети, Франческо Тости. Концертът се организира от SY11 Events.

Билетите за събитието вече са в продажба и ще ги откриете в системата на Ивентим.

"Намерих свободата в операта. Когато бях тийнейджър, моята голяма мечта беше да се занимавам с опера. Животът ми се стече така, че трябваше да се занимавам с поп и рок, но голямата ми любов винаги е била класиката", заяви пред Classic FM Марин Йончев.

"В другите сфери се правят сериозни усилия и постигат резултати за себе си и за обществото....Ако зависи от мен, всички инфраструктурни проекти трябва да спрат, за да се концентрираме в изкуството и строителството на Операта в Пловдив. Като тръгнете по улиците, виждате, че има хора, които не страдат от липса на финанси. Проблемът на обществото ни е нуждата от култура, ценности, възпитание и морал не само в България, а и в световен мащаб", смята Йончев.

"Хората на изкуството сме тези, които дърпат обществото напред. Всички периоди в развитието на човешката цивилизация са следствие на постижения на хора на изкуството, които са променили нещо", подчертава оперният певец.

"Чувствам се като "малкото братче", независимо на сцената или в живота", признава Йончев във връзка със сестра си, оперната прима Соня Йончева. "Щастлив съм, когато сме заедно на сцената и няма нищо лошо да се учиш от тези, които са по-добри от него", споделя той. Като баща на своя син Петко, Марин Йончев разкрива промяната в себе си: "Направи ме доста по-смел съм от преди".