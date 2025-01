Мария Мартинова въвлича ценителите в страстно "Tango, mon Amour!"

"Tango, mon Amour!" излезе на световния пазар на 25и октомври 2024. Албумът бе издаден от английската звукозаписна компания Rubicon Classics. Това е третият диск на Мария Мартинова- в рамките на по-малко от две години - албум за лейбъла. "През 2022 година - на 25и ноември - издадох с тях албума "Nuit et Jour", който беше посрещнат с много силни отзиви от международната преса. През 2023 - на 25и август - издадох албума "Maria Martinova plays Bach, Chopin and Szymanowski", който беше избран от Amazon Music за един от най-добрите класически албуми за 2023 година (Best of Classical: 2023). Новият ми албум "Tango, mon Amour!" е „любовно писмо" към света на тангото, към моя „герой" Астор Пиацола (чието творчество до голяма степен вдъхнови този албум) и към други Tанго Maйстори, които са мe инспирирали дълбоко като музикант. Работя с тангото - както знаеш - вече 20 години и съм страстен и отдаден негов застъпник в Европа. Дръзвам да си позволя да заявя, че с времето се превърнах в едно от емблематичните имена на европейската съвременна танго сцена".

"Свиренето на Мартинова е технически ослепително и дивата, стихийна енергия, която тя внася в репертоара може да бъде зашеметяваща. Мартинова трябва да бъде похвалена за нейния безкомпромисен подход към този богат репертоар: тя очевидно е напълно отдадена на формата. Като такъв, този експлозивен албум не е за хора със слаби сърца и като се има предвид, че е танго, може би точно така трябва да бъде."

BBC Music Magazine



"С новия си албум "Tango, mon Amour!" Мария Мартинова представя творение, коeто отразява дълбоката й връзка с тангото. Комбинацията от силно лично изразяване и музикална изтънченост прави „Tango, mon Amour!" емоционално, завладяващо и пленително слушателско изживяване."

InMusic-inHard

„Този ​​албум, който току-що беше издаден от Rubicon: Tango, mon Amour!, на френски език, е най-новият от пианистката Мария Мартинова, която предлага превъзходен, свръхзареден трибют към тангото, тангото, което тя обича, тангото, с което е формирала интензивна физическа връзка, която тя описва в книжкатата към албума и която тя "превежда" тук зад клавиатурата, с един много изпипан звук, едновременно близък и резонантен. Свиренето е с луда интензивност, отдадеността е напълна и безрезервна."

Musiq3



"Новият албум на Мария Мартинова "Tango, mon Amour!" е трибют към най-популярния от всички южноамерикански танци. Родената в България пианистка, която започва обучението си в Националното музикално училище във Варна в родината си и се усъвършенства в Juilliard School и Royal Academy of Music в Лондон, посвещава този албум както на оригинални композиции, така и на аранжименти от майстори на тангото като Агустин Барди, Хосе Дамес и Орасио Салган... За албума си българската пианистка избира предимно високовиртуозни аранжименти, които превръщат тангото в пианистични бравурни пиеси. Хитът на Пиацола „Adios Nonino" е близък до Рахманинов, а „Nunca Tuvo Novio" се представя като джаз импровизация. Една безумно вълнуваща среща с Тангото. Завладяваща и опияняваща музика, изпълнена с блясък, майсторство и всеотдайност от Мария Мартинова."

Rondo Magazin



"...Албумът ни отвежда до най-страстния танц от всички танци: тангото. Пианистката Мария Мартинова се пита какво всъщност е тангото. Тя намира правилния отговор: "Това е любовна история. Това е драма. Това е радост. Това е тъга. Това е хумор. Това е страст. Това е интимност. И още, и още." С мощно, понякога много сурово, понякога нежно и влюбено, но винаги прецизно и виртуозно свирене на пиано, Мария Мартинова интерпретира забележително тази ритмично стегната музика, включително дългогодишния хит "Libertango" на Астор Пиацола. И можете да почувствате: Мария Мартинова живее за тангото, с всички негови аспекти."

Ö1 ORF

"Между Мария Мартинова и Тангото, това е луда любов... Днес, след албумът й посветен на Дебюси, Равел и Занон, новият запис на Мартинова е изцяло посветен на това танго, чиято история е проследила с неговите велики композитори и изпълнители. Резултатът е грандиозен, с мощно, оркестрално и могъщо свирене."

La Libre Belgique

"Tango, mon Amour! е празник на лудостта на Мария Мартинова по тангото... Страстта й е заразителна и тук има някои пленителни открития... Мария Мартинова свири музиката на Пиацола със същата убеденост, която внася и в останалата част от своя рецитал. Малко познатите танго композитори и великолепните изпълнения заслужават повече от ентусиазирана препоръка."