Маестро Марчело Рота пред Classic FM: "Филмовата музика не е малката сестра на класиката"

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с маестро Марчело Рота в превод на Иван Кюркчиев, разположено в звуковия файл!

"Филмовата музика не е малката сестра на класиката". Това заяви маестро Марчело Рота в ексклузивно интервю за Classic FM". Синът на филмовия композитор Нино Рота пристигна в София, за да дирижира концерта "Музика за филми" с най-добрите саунтдраци на Енио Мориконе и Нино Рота. Събитието ще се проведе на 3 ноември от 15.00ч. в зала 1 на НДК. Билети за концерта ще откриете в мрежата на Ивентим.

"Баща ми беше много благороден и щедър, но и скромен човек", разкрива Марчело Рота. "Той остави много партитури, които не са изпълнявани. Общувам с мой братовчед, с който ще организираме представянето им пред публиката. Част от тези скици и ръкописи са послужили за основа на някои от емблематичните му филмови мелодии", добави той.

"Често чувам аплодисменти от публиката още с първите няколко тона от филмовата музика, която дирижирам", признава изтъкнатият диригент. През последните 30 години той работи в тясно сътрудничество с Андреа Бочели. Дирижирал е двата концерта на оперния певец в София- първият с Оркестъра и Хора на Classic FM Radio /2014г./ и вторият - през 2024г. на стадион "Васил Левски". "Пожелавам ви да продължите да бъдете любопитни към света на музиката", каза още Марчело Рота в навечерието на 30-ия рожден ден на Classic FM.

Марчело Рота завършва консерваторията «А. Вивалди» в Александрия в класа по валдхорна и Академията «Кижана» в Сиена в класа по оркестрово дирижиране. След като дебютира със Симфоничния оркестър на RAI в Торино, Марчело работи в престижни концертни зали в цяла Европа от 1995 г. насам. Той дирижира известни оркестри по света. Марчело Рота работи няколко сезона в Миланския оперен театър "Ла Скала" . От 2004 г. е главен гост-диригент на Чешкия национален симфоничен оркестър. Сред известните солисти, които ръководи, са Рoстропович, Герингас, Рампал, Кири Те Канава и много други. Специално място в биографията на артиста заема участието в концерта на Андреа Бочели и Пармския симфоничен оркестър "Тосканини" в Болоня, на който присъства папа Йоан Павел II. Репертоарът на известния диригент включва над 40 произведения от оперната музика, написана от Росини, Верди, Пучини, Доницети. Работата на Маестрото е високо призната и оценена от публиката и критиката.