За първи път ще прозвучат "Малки концерти за големи солисти"

Чуйте повече от интервютата на Светослав Николов със Столина Добрева- директор на НМУ "Л.Пипков" и пианистката, композитор и зам.ректор на НМА проф. Борислава Танева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 26 февруари от 19.00ч. в концертната зала на НМУ ще се състои концерт, в който ще чуете малки концерти за различни инструменти от Борислава Танева. Произведенията ще бъдат изпълнени от малките и големи солисти от НМУ Надежда Стоянова, Зара Захариева, Гергана Кръстева, Никол Липовска, Андрей Ганев, Боян Еленков, Филип Петров, Калин Матакиев и Мая Карадимитрова. Те ще бъдат подкрепени от Младежка филхармония “София” под диригентството на маестро Славил Димитров.

"Ще прозвучат за първи път всичките (досега осем), написани от мен “concerti piccoli” (и производните им). Това са умалени форми на инструментални концерти (и пиеси) със струнен оркестър, в които солиращата роля е поверена на дете в сравнително начален стадий на обучение", споделя Борислава Танева в социалните мрежи.

Събитието е с вход свободен.