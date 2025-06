Маестро Малкълм Юен: "Животът е твърде кратък, за да правиш това, което не обичаш, и да работиш с хора, които не обичаш"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от маестро Малкълм Юен в звуковия файл под главната снимка!

На 6 юни от 19.00ч. в Сити марк арт център /бившето кино "Левски"/ Симфониета Враца ще представи концерта "В бъдеще време". Програмата започва с изпълнения на младите таланти с призови отличия от наши и международни конкурси, ученици в НМУ „Л.Пипков“ София – Киара Николова (цигулка), която ще бъде солист на Симфониета-Враца в още една премиера за България с оркестър: „Балада и Полонез за цигулка и оркестър“ оп. 38 и Дарин Ламбрев (виолончело), който ще изпълни К. Сен-Санс – Концерт № 1 за виолончело и оркестър в ла минор, оп. 33.

"Едно от произведенията, които ще свирим (със солист младата ни оркестрантка Сонила Баха), е рядко изпълняваното произведение от Е.Берлиоз „Харолд в Италия”, което ще бъде поднесено с участието на соло виола. Това изпълнение ще бъде премиерно за Симфониета-Враца, а в България не е представяно от много отдавна, около 40 години", заяви диригента на концерта Малкълм Юен. Той е програмен директор в Диригентския институт на Европейската академия по изящни изкуства.

"Моята връзка със Симфониета Враца датира от 2005г. и през това време съм имал възможност да работя с много музиканти във Враца, както и да проследя развитието на оркестъра до израстването му във вида, в който е днес. Този оркестър е топъл по звук и по природа и това е особено важно, защото животът е твърде кратък за да правиш това, което не обичаш и да работиш с хора, които не обичаш. Затова моята любов идва към Враца, при този приветлив за работа оркестър", заяви още маестро Юен.

Билети на касата в СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР (бул. "Янко Сакъзов" 30, тел. 02 955 7478). Цена: 20 лв. и 12 лв. за учащи, онлайн, в мрежата на ИВЕНТИМ и ГРАБО

Малкълм Юен завършва първоначалното си музикално образование във Викторианския колеж по изкуствата, Австралия. Започва обучението си по дирижиране с Робърт Розен (Мелбърн), преди да бъде избран от Йорма Панула (Академия Сибелиус, Финландия) да се присъедини към Програмата за развитие на диригенти на Symphony Australia и преди да продължи обучението си в Обединеното кралство и Централна Европа, като учи допълнително с Алън Хазелдайн (Guildhall School, Лондон), Йоханес Шлeфли (Berner Kammerorchester, Швейцария), Роберт Станковски (Оркестър на Чешко-Словашкото радио), Борис Спасов (Софийска национална опера/балет, България) и Милен Начев (Оркестър на Националното радио, България).

Малкълм Юен е обиколил Китай, САЩ, Обединеното кралство, Австрия, Чехия и Словакия, Унгария и България и е участвал с оркестри, включително Националния симфоничен оркестър на RTÉ, Концертния оркестър на RTÉ (Ирландия), Филхармоничния оркестър Бохуслав Мартину, Симфоничния оркестър на Карлови Вари (Чехия), Бургаската опера/ филхармония, Държавна опера, Пловдив (България), Симфониета-Враца и оркестри в цяла Австралия.

През 2008 г. е назначен за асоцииран диригент на Дъблинския филхармоничен оркестър. През 2009 г., след изключително успешно 3-месечно концертно турне в САЩ с DPO (съвместно с Columbia Artist Management International), Малкълм Юен е назначен за музикален директор на Irish Chamber Ensemble.

Освен обширен симфоничен репертоар, обхващащ съвременни произведения на новото поколение композитори, неговият театрален и оперен репертоар включва също Sweeney Todd и Into the Woods от Зондхайм, „Травиата“, „Трубадур“ и „Риголето“ на Верди, „Вълшебната флейта“, „Дон Жуан“, „Така правят всички“ на Моцарт, „Евгений Онегин“ на Чайковски, „Прилепът“ на Щраус, „Кармен“ на Бизе.

Освен това Малкълм Юен е записвал за филми и телевизия; работи върху пълнометражния филм на Ръсел Кроу „Romper Stomper“ и високо оценения мини сериал Halifax f.p. за Network GTV Nine, работи и с Network Nine Special Projects, Австралия. Негови изпълнения са излъчвани по ABC FM (Австралия), RTÉ Lyric FM (Ирландия), по немската и българската телевизия. В съвременната област той е работил с артисти, вариращи от джаз пианиста Пол Грабовски до култовата група от Мелбърн „Hunters & Collectors“.

Малкълм Юен е силен защитник на развитието на младежката и общностна музика. През 2006 г. той е едва вторият диригент за 32 години, който е назначен за главен диригент и музикален директор на Младежкия оркестър на Пърси Грейнджър, Мелбърн. Подготвял е и е ръководил проекти/майсторски класове/фестивали в Европа (включително наградени ансамбли на Международния музикален фестивал във Виена), Азия и в Австралия. Бил е художествен съветник и член на журито в Wiener Musikseminar, Виена и в програмата за популяризиране на Симфоничния оркестър на Мелбърн.