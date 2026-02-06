Максим Ландо ще дебютира със Софийската филхармония и Росен Миланов

На 12 февруари от 19.00ч. в зала "България" Софийската филхармония представя програма, която поставя музикантите и публиката в сърцето на ХХ век: време на радикални жестове, крайни емоции и безкомпромисно ново мислене.

В първата част звучи Концертът за пиано и оркестър №2 от Сергей Прокофиев – една от най-суровите, виртуозни и психологически напрегнати творби в клавирната литература. Създаден през 1913 г. и възстановен от композитора през 1923 г. след унищожаването на оригиналната партитура по време на Руската революция, концертът е още по-дръзък, още по-безпощаден към солиста. Тук пианото атакува – с масивни каденци, резки ритми и мрачен сарказъм.

Солист е Максим Ландо – американски пианист, за когото New York Times пише с възторг за неговата „брилянтност и заразителна енергия“, а Bechstein World го определя като „един от най-могъщите пианисти, които може да се преживеят на живо“. Ландо привлича международното внимание още през 2017 г. с участието си заедно с Ланг Ланг, Чък Кърия и Филаделфийския оркестър под диригентството на Яник Незе-Сеген на откриващата гала вечер на Карнеги Хол. Оттогава концертира с водещи оркестри по целия свят – сред тях Симфоничният оркестър на Кливланд, Израелска филхармония, Оркестъра на Мариински театър, Симфоничният оркестър на Торонто и десетки други в Европа и САЩ.

Носител на Gilmore Young Artist Award, лауреат на Khaledi Prize for Excellence and Innovation in Classical Music (2025) и победител в редица международни конкурси, Максим Ландо е музикант с изключителна сценична харизма, интелект и безстрашно отношение към сложния репертоар – качества, които превръщат Прокофиевия концерт в естествена негова територия.

Във втората част на вечерта прозвучава „Пролетно тайнство“ от Игор Стравински – творбата, която през 1913 г. предизвиква най-известния скандал в историята на класическата музика. Ритуалът, примитивната енергия и революционното третиране на ритъма и оркестъра превръщат произведението в символ на модернизма и в едно от най-големите изпитания за всеки симфоничен състав.

На диригентския пулт е Росен Миланов – българският диригент с международна кариера и ясно изразен усет към мащабните партитури на ХХ век. Под неговата палка оркестърът изгражда звукова архитектура, в която напрежението не спада нито за миг.

Концертът на 12 февруари обещава ударна доза музикална истина – концентрирана, мощна и незабравима. Това е вечер, в която класиката гледа право в очите.