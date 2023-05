Максим Ешкенази посреща 24 май в Пловдив с „Вивалди завинаги”

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Максим Ешкенази, разположено в звуковия файл!

„Вивалди завинаги” е симфоничен спектакъл, който е изграден върху сюжетен разказ, визиращ важни моменти от живота и творчеството на един от най-великите композитори в историята на класическата музика – Антонио Вивалди.

„Вивалди завинаги“ не е само за слушане. Той съчетава вълнуващ кино-разказ, който визуализира епохата и житейският път, през който преминава един от най-значимите барокови композитори в цяла Европа и симфоничните интерпретации на неговото изключително по обем и художествено влияние творчество. През разказа за личната история на гения, търсим тайната за безсмъртието на неговите музикални творби.

Снимка: Елица Пенова

Спектакълът обвхаща младежките години в родната Венеция, периода „Оспедале дела Пиета”, последните години от живота на Вивалди и най-популярното му произведение „Четирите годишни времена“.

Билети потърсете ТУК