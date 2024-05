Млади таланти в театъра споменават Давид Ойстрах в черна комедия на Ханох Левин

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с актрисата Майа Тинкова и режисьора Веселин Петров, разположено в звуковия файл!

Новата постановка "П.О.Р.Н.О. - Публична организация за разтуха на обществото" е черна комедия по скечове на Ханох Левин. Тя ще бъде показана на българска сцена на 5 юни от 19.30ч. в Yalta art room в София.

Спектакълът осмива болестите на съвременното общество: липсата на емпатия, желанието за власт и надмощие, влиянието на медиите върху общественото мнение, себелюбието, жаждата за отмъщение, вещоманията, острата хипохондрия, и страховете от преждевременна смърт.

Ханох Левин е най-разпознаваемият израелски съвременен драматург. Стилът в пиесите му е сравняван с този на абсурдистите Пинтър и Бекет, а в скечовете от “П.О.Р.Н.О.” присъстват като предизвикателство за общоприетите морални норми и темите за непостижимото щастие, и неизбежността на смъртта.

В един от скечовете е споменато името на изтъкнатия виртуоз Давид Ойстрах. Музиката в спектакъла е дело на Мартин Каров. Режисьор е Веселин Петров, сценография и костюми- Ирена Дойчева, превод- Жозеф Бенатов. В ролите: Боян Петров, Василена Кънева, Майа Тинкова и Йордан Върбанов.

Спектакълът е на Продуцентска къща „Гръм и Тряс“ в копродукция с Yalta art room и не се препоръчва за лица под 18 години.