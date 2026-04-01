Маестро Урош Лайовиц и Симфониета-Враца представят на публиката във Враца диригенти от цял свят

Легендарният диригент със световна кариера Урош Лайовиц, дългогодишен професор в Университета за музика и сценични изкуства - Виена, преподавател на редица всепризнатите диригенти у нас и по света, гостува във Враца. След концерта на 27 март с успешната българска цигуларка Зорница Иларионова, в който прозвучаха Шотландска фантазия за цигулка и оркестър в ми бемол мажор, оп. 46, от Макс Брух и Втората симфония на Шуберт, маестрото провежда майсторски клас в града за втора поредна година. Обещаващи млади диригенти от различни държави пристигнаха във Враца, за да работят с него и оркестъра. Самият Урош Лайовиц сподели удовлетворението си от партньорството със Симфониета-Враца още по време на репетициите за концерта, с който очарова меломаните в града миналата седмица.

Припомняме, че Лайовиц посети Враца за първи път миналата година по престижен за Симфониета-Враца повод, домакинството на провеждания диригентски майсторски клас под негово ръководство. Със заключителния концерт, публиката на града успя да се наслади на вълнуващи изпълнения под палката на младите таланти на пулта, обучавани от великия маестро.

И тази година диригенти от цял свят пристигнаха във Враца, за да надградят обучението си в тънкостите на професията с уменията и опита на световно известния музикант и педагог. На финала, врачанската публика ще има възможност да се наслади на концерта „Фантастика“ , който ще се състои на 3 април от 19.00ч. в градската зала на Враца.

Солист в концерта ще бъде младият музикален талант, носител на награди от наши и международни конкурси - Филип Ангелов (пиано). Ще го чуем в изпълнение на Ф. Менделсон – Концерт № 2 за пиано и оркестър в ре минор, оп. 40.

В програмата на „Фантастика“ на 3 април от 19.00ч. в градската зала са включени още две прекрасни произведения: Фр. Шуберт – Увертюра към операта „Розамунде", оп. 26;

Е. Берлиоз – „Фантастична симфония" (първо изпълнение във Враца през ХХI век).

Билетите са в продажба на касата в "Гъбката" до х-л Хемус, тел. 0895702624, 0876113545. Цените в дните преди концерта са преференциални, от предварителната продажба в билетния център.