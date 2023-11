Маестро Молинели за “Thriller – историята и легендата за Майкъл Джексън” : „В един определен момент оркестърът ще спре и ще чуем как пее само публиката“

Италианският диригент, композитор и виолист Роберто Молинели пристигна в България за представянето на спектакъла “Thriller – историята и легендата за Майкъл Джексън”. Маестрото вече е в морската ни столица и репетира с оркестъра на Държавна опера Варна за двата концерта, които подготвя за българската публика. На 15 ноември варненци първи ще имат възможността да се насладят на музикалния разказ за живота на краля на поп музиката, а на 17 ноември от 19.00ч. тази привилегия ще имат софиянци, мястото е зала 1 на НДК.

Снимка: Monte Music / Държавна опера Варна

„Концертът ще разкаже историята на Майкъл Джексън, като започне с първия му голям хит „Blame It On The Boogie“, който изпълнява заедно с братята си в The Jackson 5.” – споделя Молинели – “Ще завършим с „Heal The World“, ще чуем, разбира се и „We Are The World“, „Smooth Criminal“, „Thriller“, „Beat It“, „Bad“ – много от най-големите му хитове. Ще преминем през живота му и ще отбележим огромната му заслуга по темата за опазването на планетата. Това е важна част от посланието на концерта на фона на всички красиви песни, които ще чуем.“

Снимка: Monte Music / Държавна опера Варна

Роберто Молинели гостува за първи път в България, а след репетицията с орекстъра на Варненска опера, е спокоен, че музиката на Майкъл Джексън ще звучи вълшебно. Определя музикантите ни като колаборативни и талантливи. Прецизен във всеки детайл диригентът обяснява избора на солисти за концерта – „С Майкъл Джексън, разбира се, имаме нужда от специални певци, защото той пее много специални песни – не само като мелодия, а и като темпо. В спектакъла пеят Матия Шаша и Клариса Вичи – двама много популярни италиански певци, те са едни от най-добрите изпълнители на такъв тип музика. Винаги лично и с огромно внимание подбирам певците за всеки отделен проект, който създавам.“

Молинели е известен в цял свят с невероятния си усет към кросовър концертите. Музикантът гордо отбелязва, че такъв тип проекти са негова запазена малка. Започва да пише рок, поп и джаз за симфоничен оркестър в далечната 2003-та и е пионер в областта. В наши дни обаче, такъв тип комбинации са все по-често срещани. През годините е правил концерти с музиката на Пинк Флойд, Куин, Металика, Дийп Пърпъл, Принс, Дейвид Боуи и др.

„Оркестърът е най-древния инструмент в историята.” – отбелязва Молинели – “Така че симфоничният оркестър внася нещо много специално във всяка поп или рок мелодия“. На въпроса “Ще накарате ли публиката да танцува?”, талантливият музикант отговаря: „О, да, ще я накараме да танцува и да пее! Бъдете готови! В един определен момент оркестърът ще спре и ще чуем как пее само публиката.“

Билетите за мултимедийния спектакъл “Thriller – историята и легендата за Майкъл Джексън” във Варна вече са разпродадени, все още има билети за събитието в София на 17 ноември. Налични са в мрежата на Eventim и Билетен център - НДК.