Маестро Огнян Митонов с Оркестър Митонисимо представят БУРЯ и УСТРЕМ в 5 български града

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Огнян Митонов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Маестро Огнян Митонов заедно с Оркестър Митонисимо ще представят 5 концерта в София, Самоков, Ловеч и Дупница с музика от интересния и малко познат свят на впечатляващи творби, вдъхновени от стилистиката на STURM und DRANG – направление в изкуството, контрастиращо на рационализма на Класицизма. То е предвестник на Романтизма с идеите си за емоционална свобода, индивидуалност, изразяване на силата на чувствата. В музиката, БУРЯ и УСТРЕМ е повлияло създаването на отделни „специални“ творби на едни от най-ярките композитори от класическия период.

В първия концерт на 16 март в София, Централен военен клуб, концерт - разказ от цикъла са включени следните автори и произведения:

Волфганг Амадеус Моцарт - Симфония № 25. Емблематична за направлението Sturm und Drang симфония с изключителен заряд и емоционалност, с която не случайно започва най-награждаваният филм – „Амадеус“.

Трета част от знаменития Концерт за флейта и оркестър в ре минор от Карл Филип Емануел Бах, най-славният от синовете на Йохан Себастиан Бах, който със своя „чувствителен стил“ се явява пряк предшественик на Буря и устрем. Солист - Мила Цанкова, която е и част от оркестъра.

Йозеф Хайдн – Симфония № 39 „Морска буря“, една от кратките, но много впечатляващи симфонии на великия композитор, наричан „бащата на симфонията“. Ярък пример за композиция в стил Sturm und Drang.

Ще разберем как направлението отеква до Романтизма и става отправна точка за неговото развитие с първата част на брилянтния Концерт за кларинет №1 от Карл Мария фон Вебер със солист – диригентът Огнян Митонов.

Йохан Баптист Ванхал - Симфония в до минор. Ярка творба, повлияна от Буря и устрем. Ванхал е един от най-уважаваните и продуктивни композитори във Виена в класическия период. В наше време, интересът към симфониите му се засилва изключително.





Цикъл концерти: „Sturm und Drang (Буря и устрем) в музиката“ с Оркестър Митонисимо:

16 март

София, Централен Военен клуб, 19 ч.

27 април

Самоков, Читалище-паметник Отец Паисий, 19 ч.

18 май

София, Централен Военен клуб, 19 ч.

09 юни

Дупница, Общински театър Невена Коканова, 19 ч.

28 септември

Ловеч, Ловчанско читалище „Наука – 1870”, 19 ч.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.