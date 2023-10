Маестро Найден Тодоров: "Старая се Софийската филхармония да бъде локомотив, който дърпа всички след себе си"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с маестро Найден Тодоров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Програмата на Софийската филхармония за новия сезон 2023-2024 е изпълнена със знаменитости от световните сцени. През октомври предстоят гостуванията на топ виолончелиста Готие Капюсон, който ще свири в присъствието на композитора Дани Елфман, оперната прима Диана Дамрау и партньорът й на сцената и в живота Никола Тесте, уникалният Джеймс Джъд с програма, свързана с Дон Кихот и посветена на Испанското председателство на Съвета на ЕС. "Имам усещането, че живея в собствен свят и се блъскам във вятърни мелници. Има и много други хора, които се чувстват така...Оркестърът е пренатоварен, програмата е пълна", призна директорът на Софийската филхармония маестро Найден Тодоров пред Classic FM. През ноември Софийската филхармония ще гостува в Концертхаус Виена. "Старая се Софийската филхармония да бъде локомотив, който дърпа всички след себе си", посочи още Тодоров.

Диригентът открои акценти в програмата на Софийската филхармония и за новите поколения. "В камерната зала сме предвидили запознаване с музикалните инструменти. В голямата зала за тийнейджъри сме подготвили четири концерта с филмова музика, дирижирани от четирима ръководители на столични институции- Григор Паликаров като преподавател в НМА /Концерт с музика на Дани Елфман/, Константин Добройков като главен диригент на "Софийски солисти" /Джеймс Бонд/, Константин Илиевски като главен диригент на СО на БНР/"Замръзналото кралство"/ и Найден Тодоров /"Междузвездни войни"/".

Единният разходен стандарт се променя, като се увеличава финансирането на сценичните изкуства. Варира за различните институции, но е около 40 процента. "Националните културни институти се финансират приоритетно", подчерта Тодоров. "Надявам се да облекчим работата на хората в този сектор", добави още бившият министър на културата. Разградската филхармония е поставена в ситуация да изчезне, но ще бъде спасена, с отделен стандарт, уточни той.

"Процентът за култура е 0,4% е много болезнено. В съседните страни той е доста по-висок. Обществото смята, че може без нас, но то трябва да разбере, че в дългосрочен план не може без нас", коментира маестро Тодоров. "Културата не е само да отидеш на концерт, театър, изложба, музей. Институциите са инструменти за повишаването й. Високата култура подпомага нацията да върви напред. Работата ни е да вдигнем с максимално възможно на култура на обществото", добави авторитетният диригент.