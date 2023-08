Маестро Найден Тодоров дебютира в Бразилия

От тонална до атонална класическа музика, от презентации, посветени на европейски творби, до пиеси от латиноамериканския репертоар, от симфонични формации до аранжименти за камерна музика – програмата за август на Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) е интензивна.

Оборудването на Секретариата за култура и творческа икономика (Secec) включва също през месеца ново издание на традиционното събитие Iate in Concert, филантропска дейност за събиране на дарения и дидактически изложби за студенти от обществената мрежа на DF .

„В дейностите през втория семестър поддържаме кураторската програма за музикално разнообразие и започнахме август с репертоар, изцяло посветен на нови оригинални композиции в рамките на Фестивала на тоналните композиции“, обяснява диригентът на оркестъра Клаудио Коен. „Целта е да представим на публиката музикалните идеи на новите съвременни композитори“, подчертава маестрото.

Един от тези нови композитори е американката Джесика Т. Картър (1992). Цигуларката и мецосопран ще изпълни песента си Rancor and Triumph, Концерт за виолончело, изпълнена от оркестъра, със соло на виолончело от музикантката Лариса Матос. Тя казва за парчето: „Гласът на соло виолончелото носи голяма емоционална отговорност, тъй като е отговорен за предаването на гнева, меланхолията и болката, изпитани от част от американското общество през 2016 г., след избирането на Доналд Тръмп. Виолончелото представлява гласът на недостатъчно представения, маргинализиран и объркан американец.

Concerto Contemporâneo

Who We Are (Cody Hutcheson)

Rancor and Triumph Concerto para violoncelo (Jessica Cárter)

Solista- Larissa Mattos (violoncelo)

In Memorian and Celebration (Andelena G.Jackson)

Doina & Dances Overture (Laurence Sherr)

The Timelapse Project: Origins (Jeremy Nathan Tisser & Ashley Tamar Davis

It is, Isn’t It (Isaac Villaroya)

Summer Haze (Jacob Elkin)Beringia – Benjamin Johnston-Urey

Maestro Nayden Todorov