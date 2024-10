Маестро Камджалов ще дирижира Празничен Гала Концерт, посветен на младите таланти

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Йордан Камджалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Фондация „Йордан Камджалов“ и Столична Община организират празничния „Гала концерт на българския талант“, който ще се проведе на 03.11.2024 г. от 19:00 ч. в голямата зала „България“.

Събитието, което ще отбележи Деня на Народните будители, обещава да бъде незабравимо преживяване, което ще запознае публиката с млади дарования в сферата на класическата музика – международни лауреати на Фондация „Йордан Камджалов“.

На сцената ще се представят талантливи солисти, които ще изпълнят знакови виртуозни класически произведения заедно със симфоничния GENESIS ORCHESTRA под диригентството на Маестро Йордан Камджалов.

В Гала концерта ще участват:

• Маестро Йордан Камджалов – световно признат диригент, основател на Фондация „Йордан Камджалов“ и носител на редица международни награди. Маестрото е водеща фигура в българската класическа музика и основен инициатор на проекта.

• GENESIS ORCHESTRA – динамичен оркестър, състоящ се от водещи български изпълнители и млади таланти, създаден през 2015 г. с цел популяризиране на българската изпълнителска школа на международната сцена.

• Хор „Музикална Лаборатория за Човека“ – един от най-големите смесени хорове в България, с диригент Маестра Мая Василева, който концертира в престижни зали в цялата страна и в чужбина.

• Солисти – млади български изпълнители, носители на множество награди от национални и международни конкурси.

Кога: 03.11.2024, 19:00 ч. Къде: Зала „България“, София

Билети: в мрежата на Eventim и на касата на зала „България“

Събитието се провежда с подкрепата на Столична Община.