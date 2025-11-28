В ефир

Маестро Камджалов представя уникалния проект "Дързост"

Публикувано на 28.11.2025

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Йордан Камджалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 29 и 30 ноември от 18 ч. в Сити Марк Арт Център в София ще се проведе звуково-пространствен спектакъл на Музикална лаборатория за Човека. Той носи заглавието "Дързост" и е по звуково-пространствена режисура на Йордан Камджалов. 

“Дързост” представя по иновативен начин стилове от античността до ХХІ век, преплита импровизации и фолклорни мотиви в зоната на абсолютен музикален и комуникационен риск – абсолютно творчество.

“Чрез своя звуково-пространствен концерт-спектакъл-вдъхновение-медитация-проникновение-успение-единение, Маестро Камджалов има куража да покаже, че е възможно достигането на немислимото.”

