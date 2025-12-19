Маестро Йордан Камджалов за 31 години Classic FM: "Умножавайте цялата красота, която излъчвате към хората и обществеността!"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро , разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Умножавайте цялата красота, която излъчвате към хората и обществеността! Поддържайте този плам, въпреки че знаем, че е трудно. На всички, които слушат - да продължават да го правят и да заразят своите близки да слушат вашите предавания!" Това пожела маестро Йордан Камджалов по повод 31-ия рожден ден на Classic FM.

На 19.12. се отбелязва и рождения ден на архитекта, пианиста, педагога, общественика, композитора професор Димитър Ненов. Тази вечер в Зала "България" ще бъде изпълнена неговата празнична "Коледна Оратория". Новата българска коледна музикална традиция е създадена през 2017 г. от маестро Йордан Камджалов. Концертът се провежда с участието на GENESIS ORCHESTRA и Хора на Музикална лаборатория за Човека, както и Детски хор "Усмихнати звезди". Билети потърсете ТУК

Повече за солистите:

ГИРГИНА ГИРГИНОВА е солист в изпълнението на Музикалната коледна традиция още от нейното начало през 2017 г. Завършва класическо пеене в класа на проф. Мила Дюлгерова в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Дебютира на оперната сцена през 2003 г. в операта „Телефонът“ на Джан-Карло Меноти. От началото на 2007 г. е артист-солист в Държавна опера - Русе, където изпълнява над 25 оперни и оперетни роли. Редовен сътрудник е на Баховото общество в България от 2009 г. Като хорист и солист концертира в Европа, САЩ, Япония и др.

ДЕНИС БОЯДЖИЕВ е баритон, солист на Музикален Театър "Стефан Македонски". Завършва класическо пеене в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" в София през 2020 г. Въпреки младата си възраст, той вече е работил с бележити изпълнители като Мария Гулегина, Хосе Карерас и Дарио Ди Виетри. Участва в представления на почти всички оперни театри в България и печели награди от многобройни конкурси. Денис Бояджиев проправя с майсторство собствената си пътека на оперната сцена по света и у нас. През 2022 г. дебютира с GENESIS ORCHESTRA под диригентството на Йордан Камджалов. Към настоящия момент работи и върху свой авторски музикален албум.

Припомняме ви, че GENESIS ORCHESTRA е създаден през 2016 г. с Артистичен директор и Главен диригент Йордан Камджалов. Симфоничният и камерният оркестьр обединяват доказани изпълнители, които заявяват, отстояват и развиват нови перспективи в културно-просветното пространство. GENESIS ORCHESTRA e носител на значими международни награди като ЕСНО Klassik, Хамбург. Гостува на престижни сцени выв Виена, Рим, Мюнхен и др. Реализира впечатляващи музикални проекти, включително записи за звукозаписните компании СРО Records и EDEL Records, както и съвместен албум с легендарния носител на Грами и Златен глобус Лиса Джерард.

За композитора: Димитър Ненов е изключителен български творец и ерудит, сравняван с Леонардо заради интердисциплинарните си постижения. Въпреки желанието си да учи музика, след категоричното несъгласие на родителите му, той решава да се вслуша в съвета им да следва архитектура в Дрезден. Ето как Ненов коментира това свое решение:

"Архитектурата избрах пред другите, ръководен от моя инстинкт, че повече от всички други образования ще ми позволи да работя музика, а като творчество ще ми помогне да развихря силите си за постигане на своите идеали за „свободно творчество“, а същевременно ще задоволява моите творчески амбиции."

Едновременно с Техническия университет, Ненов продължава заниманията си по пиано и теория на композицията в Дрезденската консерватория. В Дрезден композира и първите си сериозни произведения. След като се завръща в България, паралелно с музикалните си занимания Димитър Ненов работи като архитект в Министерството на обществените сгради до 1930 г. Негови проекти са гарите в Първомай, Телиш, Зверино и Кресна, както и противотуберкулозният диспансер в Хасково. Ръководи и възстановителните работи в Първомай след Чирпанското земетресение (1928 г.). Негов е и идейният проект (за съжаление нереализиран) за нова сграда на Националната музикална академия.