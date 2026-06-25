Маестро Йордан Камджалов: "Проектът „Музикална магия” с Плевенска филхармония представлява концерти от бисове"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Йордан Камджалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Най-дългото и най-успешно турне в национален мащаб с класическа музика в българската музикална история, с двама гениални солисти, виртуози от световна величина, след пет сезона и десетки препълнени концертни зали в цяла България, завършва настоящия сезон с две нови концертни дати!

На 26 юни „Музикална магия 3” гостува в Сандански, в Дом на културата, а на 27 юни Плевенската филхармония за първи път ще гостува в град Добринище в НЧ "Димитър Благоев - 1925". И двата концерта са с начален час 19 ч.

Акценти в програмата на турнето през 2026 г. са следните творби:

Лист - Унгарска рапсодия 2;

Сен-Санс - Интродукция и рондо капричиозо

Р. Корсаков – Полетът на бръмбара

Паганини – Каприз № 24.

Програмата включва още:

Р. Щраус – Заратустра;

Бизе – Кармен прелюд;

Минка – Украинска народна песен;

Хачатурян – Маскарад;

Хачатурян – „Танц със саби”;

Брамс – Унгарски танц № 1;

Брамс – Унгарски танц № 5;

Ренцо Руджиери – Валентанго;

Щраус - Гръм и мълния (полка);

Моцарт – Турски марш.

Повече за събитието:

Оркестърът на Плевенската филхармония под диригентството на маестро Йордан Камджалов ще представи впечатляваща програма в рамките на продължаващото национално турне „Музикална магия 3”, заедно с двамата виртуозни солисти – акордеонистката Вероника Тодорова и кларинетиста Атанас Маринов, наричан „българският Паганини на кларинета“.

Публиката ще се наслади на произведения от Щраус, Брамс, Бизе, Римски-Корсаков, Монти, Сен-Санс, Паганини, Лист и други. Репертоарът включва шедьоври от класиката, романтизма и съвременната музика, както и обичани български фолклорни мелодии в обработка за солисти и оркестров съпровод. Част от аранжиментите са направени специално за проекта и ще прозвучат за първи път пред публиката в тези градове.

Музикалният диалог в концертите между акордеон, кларинет и оркестър създава неповторимо преживяване, а събитията се водят лично от маестро Камджалов. Програмата с класически репертоар, импровизации и български фолклор е с продължителност над 1 час и предлага непосредствена и вдъхновяваща музикална емоция между музиканти и публика.

След изключителния успех в десетки препълнени зали в страната, турнето продължава с нови сцени в България. Бъдете част от „Музикална магия 3” с концертите на Плевенска филхармония!

Билети на касите в съответните градове и онлайн в линка тук. Деца до 6 г. влизат безплатно.

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За артист-изпълнителите:

ВЕРОНИКА ТОДОРОВА започва обучението си по акордеон при Мариета Жекова в Музикалната школа в Троян, след което продължава в Дийц (Германия). От 2005 до 2007 г. е студентка в частната Джаз-академия на Ренцо Руджери в Италия, след което завършва и специалност „Инструментална педагогика“ в Музикалната академия в Дармщад (Германия). Вероника свири на сцената на едни от най-престижните световни музикални сцени в Германия, Италия, Австрия, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Швейцария, Словакия, Румъния.

Носител е на много Първи награди от национални и международни конкурси: Акордеонен конкурс в Пловдив, „Citta di Lanciano” в Италия, „Primus Ikaalinen” във Финландия, „Deutsche Meisterin 2006” в Германия и много други.

През 2004 г. основава „Вероника Тодорова Бенд”, с който издава първите си два албума „Rosso” и „Balkan Train”, представени и на българската публика през 2008 г. През последните 10 години групата участва в редица концерти и фестивали, някои от които с радио HR3 и „Deutsche Welle” в Германия. В момента Вероника реализира международни проекти заедно с музиканти като Кристофър Херман, Рафаел Цвайфел, Райнер Михел, Бодек Янке, Салман Гамбаров, Каролине Тон, Тамара Лукашева, Синтия Завен и др. С част от тях основава и групата „Eurasians Unity”, която печели в Германия престижната награда „World Music Prise” за 2015 г., а две години по-късно издават с подкрепата на Гьоте институт и първия си албум.

През 2020 г., след 17 години зад граница, Вероника Тодорова се връща в родината, основава Международен фестивал на музиката и изкуствата „Jam on the river” в Дебнево и заявява своето място и на българската сцена. Вероника изпълнява широкоспектърен репертоар от барок, класика и танго-нуево до собствени композиции и етно-джаз. От 2021 г. е солист на Плевенска филхармония в различни проекти. От 2023 г. Вероника Тодорова е зам. кмет „Образование, култура, социални и младежки дейности“ в родния си град Троян.

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АТАНАС МАРИНОВ завършва НМУ „Любомир Пипков” в класа по кларинет на Сава Димитров, а през 2011 г. НМА „Проф. Панчо Владигеров” при проф. Димитър Димитров. Четири години по-късно се дипломира във Висшата консерватория в Лозана – Швейцария, в класа на Фредерик Рапин, а през 2017 г. завършва специализация като солист при Фабио ди Казола в Цюрих. Участва в майсторски класове на Майкъл Колинс, Роман Гийо, Карл Лайстер, Димитрий Расул Кареев, Милан Рериха, Хари Меки, Никола Балдеру Габор Варга и др. През 2015 г. е избран от директора на консерваторията в Лозана да бъде солист с оркестъра на консерваторията и да участва в престижния фестивал „Forum Walis”, където представя премиерно пиесата за кларинет и оркестър „Stimmenauszug” от швейцарския композитор Javier Hagens.

Като солист и камерен изпълнител Атанас Маринов се изявява на много престижни европейски фестивали: Zermatt Musik Festival, Pully Clasique, Cully Clasique, Verbier Fesival, Eurochestries, Tibor Varga, Forum Walis и др. Лауреат е на редица международни конкурси, между които: „Млади виртуози”, Шести международен конкурс за немска и австрийска музика в Бургас, „Музика и танци” в Пловдив, Ilija „Музиката и земята”, Nikolovski – Luj в Скопие, Riddes в Швейцария, Austrian Soloist във Виена, Grand Prize Virtuosos – Лондон.

През 2017 г. Маринов става член на музикална агенция и фондация Swiss Young Talent в Базел, лауреат е на Фондация „Йордан Камджалов” и Konstantin et Zinovia Katzarov. Заема позицията на соло кларинет в младежките оркестри в Цюрих и в Тургау, Фестивалния оркестър в Бил Биен и GENESIS ORCHESTRA. От 2019 г. близо две години е соло кларинетист във Филхармония „Даежон” в Южна Корея, след което се връща в Швейцария, подписва договор с музикалната агенция Acasa live и осъществява соло рецитали и камерни концерти в цяла Европа.

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ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ е диригент с впечатляващи изяви на три континента. Учи дирижиране при проф. Васил Казанджиев в НМА „Проф. Панчо Владигеров” в София и в Музикалната академия „Ханс Айслер” в Берлин, специализира в майсторски класове на диригенти от световна величина. Лауреат на редица международни конкурси, през 2011 г. Йордан Камджалов е избран с пълен консенсус за Генерален музикален директор и главен диригент на Хайделберг, а от 2018 г. е Музикален директор и главен диригент на Хърватската национална опера и филхармония в Риека.

Камджалов е съосновател и член на съюза на Генералните музикални директори и Главни диригенти в Германия; съучредител на фондация „Йордан Камджалов”, която подпомага млади български таланти; създател на Музикална лаборатория за Човека. Той е артистичен директор и главен диригент на GENESIS ORCHESTRA, който обединява доказани български изпълнители от страната, Европа и света. Съучредител и артистичен директор е на „Academia Musica” – нова образователна форма към „Лаборатория за Човека”.

Камджалов реализира редица звукозаписни проекти за престижни лейбъли като EDEL и CPO records. През 2017 г. е удостоен с най-престижната награда за класическа музика в Германия – Echo Klassik, заедно с клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров и симфоничния оркестър на БНР в категория „Запис на концерти от 20/21 век”. През 2019 г. получават номинация за престижната германска награда Opus Klassik за албума им концерти от Карл Черни и Макс Брух – първия запис със създадения от Камджалов GENESIS ORCHESTRA.

През 2011 г. Камджалов е избран за „Музикант на годината”, а през 2019 г. печели в категорията „Музикален проект на годината” – предаването „Алегро виваче” на БНР.

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ПЛЕВЕНСКАТА ФИЛХАРМОНИЯ е основана през 1953 г. от именития български диригент Саша Попов и се развива под диригентството на известни български музиканти като Никола Казасов, Влади Анастасов, Александър Владигеров, Емил Янев, Димитър Манолов, Пламен Джуров, както и Добрин Петков, Йордан Дафов, Васил Казанджиев, Емил Табаков, Станислав Ушев, Йордан Камджалов, Григор Паликаров, Найден Тодоров, Деян Павлов и др. Заслуга за израстването на оркестъра и утвърждаването му в България и в чужбина има Георги Нотев, който с прекъсвания е главен диригент на състава в периода 1973 – 2008 г.

В Плевен участват в авторски концерти или като гости при изпълнението на техни творби редица български композитори като Панчо Владигеров, Марин Големинов, Веселин Стоянов, Александър Райчев, Димитър Ненов, Пенчо Стоянов, Виктор Чучков, Михаил Пеков, Георги Костов, Георги Арнаудов.

Солисти на оркестъра са били изпълнители с международна известност: Недялка Симеонова, Вадим Спиваков, Георги Бадев, Гена Димитрова, Калуди Калудов, Христина Ангелакова, Анна Томова-Синтова, Емил Камиларов, Дина Шнайдерман, Стефан Попов, Милчо Левиев, Игор Ойстрах, Йорданка Дерилова, Олег Криса, Йовчо Крушев, Людмил Ангелов, Ваня Миланова, Александру Томеску, Светла Кръстева, Мишел Льотик, Люк Ери, Бюлент Евджил, Веско Ешкенази, Борислав Йоцов, Марио Хосен, Елза Касак, Пламена Мангова, Марк Бушков, Йосиф Иванов, Свет Стоянов, Василена Серафимова, Лия Петрова и мн. др. На Плевенската филхармония са гостували видни диригенти от Европа, Азия и Америка, между които Константин Орбелян, Даян Уитри, Екарт Прой, Юрий Янко.

Оркестърът многократно участва с концерти във фестивалите „Софийски музикални седмици”, Нова българска музика, „Варненско лято”, „Аполония”, „Златната Диана”, ММФ Лауреатски дни „Катя Попова”... През 2023 г. организира и проведе Петия международен конкурс за млади оперни певци „Гена Димитрова”. През октомври 2024 г. ще проведе юбилейният 30 международен фестивал „Лауреатски дни Катя Попова”.

Плевенската филхармония е удостоена с „Кристална лира” от СБМТД в категории: „Оркестрово изкуство” (2019), „Поп и рок музика” за проекта „Да послушаме кино” с Хилда Казасян (2021) и „Инструменталист” за юбилейния концерт на Веско Ешкенази (2022). През 2023 съставът получава приза „Златно перо” за принос към българската култура и изкуство от агенция „Кантус Фирмус” и галерия „Макта”. През 2024 Плевенската филхармония е удостоена с два приза „Музикален проект на годината” за проекта „В света на музиката” и „Млад музикант на годината” за Георги Милтиядов, диригент на проекта, от предаването Алегро Виваче при Българското национално радио.

С различни проекти Плевенската филхармония осъществява стотици концерти в цялата страна. През сезон 2024/ 2025 съставът представя „В света на музиката” със солисти Веско Ешкенази и Вероника Тодорова, „Да послушаме кино”, „Светът на киното в музика” и „Да обичаш Гершуин” с Хилда Казасян, „АББА Симфони” под диригентството на Найден Тодоров, ко-диригент Георги Милтиядов, солисти Люси Дяковска и Милица Гладнишка, „Музикална магия 2” – диригент Йордан Камджалов, солисти Вероника Тодорова и Атанас Маринов, „Танго Класик”, солисти Веско Ешкенази и Стоян Караиванов.

Повече информация за програмата е публикувана в официалните страници на Плевенска филхармония:

https://www.facebook.com/PlevenPhil/events

http://plevenphil.com/