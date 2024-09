Маестро Йордан Камджалов: "Днес имаме спешна нужда от вярата, надеждата и любовта, които ни дава Голямата меса на Брукнер"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Йордан Камджалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Плевенската филхармония, Националният филхармоничен хор и Йордан Камджалов обединяват творческата си енергия за представянето на GROßE MESSE (Голяма меса) – фа минор от Антон Брукнер в Зала „България”.

На 20 септември (петък), от 19:00 часа в Зала „България” почитателите на класическата музика ще могат да се докоснат до мащабната творба на Антон Брукнер – Голяма меса № 3, фа минор, за солисти, хор, оркестър.Концертът е посветен на 200 годишнината от рождението на Антон Брукнер.

Музикалното събитие ще започне с въведение, в което Йордан Камджалов ще сподели ключови теми, формули и идеи, заложени в изпълняваната композиция. Целта на този формат е да спомогне за по-дълбоко навлизане и преживяване на творбата и цялостния музикален процес, както на емоционално, така и на интелектуално ниво.

За събитието на сцената ще творят съвместно повече от 130 музиканти от Плевенската филхармония, Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов” и солисти.

Диригент на концерта ще бъде маестро Йордан Камджалов. Диригент на НФК „Светослав Обретенов” – Цветан Крумов.

Да интерпретира мащабни творби от Чайковски, Брамс, Орф, Стравински, Вагнер, Малер, Хиндемит или Брукнер е практика в професионалния живот на маестро Йордан Камджалов. Крупните форми – опера, меса, симфония, кантата, реквием и др., са предпочитани от него, а публиката винаги е прикована от забележителното му сценично присъствие, прочит, дълбочина и сила на внушението.

В духа на класическата традиция месата е в шест части: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus и Agnus Dei, наситени с мечтателност и красота, пълни със смирение и духовна сила. Композирана през 1867 г. тази меса на Брукнер придобива най-голяма популярност след симфониите му.

Билети - на касата на зала „България” и в мрежата на Ивентим.

„Имаме спешна нужда от рехуманизация, вяра, надежда, любов. Всичко това се съдържа в Голямата меса на Брукнер, чийто музикални текстове се характеризират с пространственост и архитектура“, заяви пред Classic FM маестро Йордан Камджалов.

Припомняме ви, че след като Берлинската филхармония и сър Саймън Ратъл правят първа световна премиера на завършената 9-та симфония на Брукнер, втората премиера на творбата се провежда в Хайделберг под палката на генералния музикален директор Йордан Камджалов. На събитието присъстват музикални специалисти от престижното издание „Bruckner Journal“, чийто отзиви са категорични: „Камджалов е надминал всичко“.