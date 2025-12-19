Яник Незе-Сеген ще дирижира за първи път Новогодишния концерт на Виенската филхармония

Часовете преди обяд в първия ден на Новата година по традиция са запазени за Новогодишния концерт на Виенската филхармония. Музикалната програма се състои от композиции на Йохан Щраус -син, неговото семейство и съвременници, а предстоящият концерт ще бъде дирижиран от канадеца Яник Незе-Сеген. Концертът се излъчва по телевизията и стрийминг платформи в повече от 150 страни и е гледан от над 50 милиона зрители, съобщиха от Община Виена - Международни офиси – София. Малцина се тези, които имат късмет да присъстват на живо в Златната зала на Музикферайн, защото билетите не се продават, а трябва да бъдат спечелени на специална лотария.

На 1 януари 2026 г за първи път на диригентския пулт ще застане канадецът Яник Незе-Сеген, който е представител на по-младото поколение диригенти. Международно признатият диригент Яник Незе-Сеген е музикален директор на Метрополитън опера в Ню Йорк от 2018 г. и музикален директор на Филаделфийския оркестър от 2012 г. Той е ръководил и Оркестър Метрополитен (Монреал) в продължение на 25 години. От 2008 до 2018 г. е главен диригент на Ротердамската филхармония, на която е назначен за почетен диригент. Творческото сътрудничество между Яник Незе-Сеген и Виенската филхармония започва през 2010 г. по време на Седмицата на Моцарт в Залцбург. Оттогава той дирижира оркестъра редовно във Виена, Залцбург и по време на турнета, като забележителен акцент в съвместната им изява е "Концерт в лятна нощ" през 2023 г. "Избирайки Яник Незе-Сеген, продължаваме нашия ангажимент да насърчаваме сътрудничеството с младото поколение диригенти", поясняват от музикалната институция.

Отиващата си 2025 година бе обявена за година на Йохан Щраус -син във Виена. 200-годишнината от рождението на краля на валса бе отбелязано с многобройни концерти, изложби, балове и различни други събития. Но дори и след "Годината на Щраус" музиката му продължава да звучи всеки 1 януари. Традиционно програмата на концерта се състои предимно от творби на композиторите от семейство Щраус (Йохан Щраус -баща, Йохан Щраус -син, Йозеф Щраус, Едуард Щраус). Едно от задължителните произведенията в програмата на новогодишния концерт на Виенската филхармония винаги е неговият шедьовър, валсът "На хубавия син Дунав".

Миналата година имаше и една премиера - за първи път в 84-годишна история на Новогодишния концерт прозвуча произведение от жена-композитор, австрийката Констанце Гайгер (1835-1890 г.). Този път музикантите ще изпълнят произведения на две жени: на австрийската диригентка, композиторка и музикантка Йозефине Вайнлих. Тя е една от първите жени-диригентки, която основава първия женски струнен оркестър в Европа през 60-те години на 19-и век. Освен това на предстоящия концерт ще прозвучи и "Валс на дъгата" от Флорънс Прайс (1887–1953), първата афроамериканка, получила признание като класически композитор в Съединените щати.

Новогодишният концерт се провежда в Музикферайн, центъра на класическата музика във Виена. Голямата зала е наричана още Златната зала. Тя се смята не само за една от най-красивите, но и за една от залите с най-добра акустика в света. За новогодишния концерт тази зала, построена по модел на антична архитектура, е известна със своята бляскава и богата флорална украса, която се сменя всяка година и се доставя от общинското предприятие "Виенски паркове и градини". Цветята са ключов елемент от атмосферата, превръщайки Златната зала в истински оазис. Колони, кариатиди и релефи по фронтоните създават усещането, че тук е построен истински храм на музиката.

Концертът се излъчва и на живо на открито на площада пред Виенското колело в Пратера. През 2026 г. и Музеят за приложни изкуства (MAK) също кани желаещите на прожекция на концерта. А за да присъствате на концерта на живо във Виена, ви е необходима и доза късмет, защото всяка година, поради голямото търсене, билети се купуват чрез томбола на уебсайта на Виенската филхармония в периода от 1 до 28 февруари.

Пълната програма на концерта може да намерите тук