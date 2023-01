Маестро Григор Паликаров: „Както общините субсидират държавните оркестри, не е лошо държавата да субсидира общинските оркестри"

Your browser does not support the audio element.

От 2 до 5 февруари 2023г. ще се проведе 48-то издание на Международния фестивал „Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов“ – Пазарджик с вход свободен. На откриването на 2 февруари ще бъдат отбелязани 150 години от рождението на Сергей Рахманинов с изпълнението на неговата Симфония № 2 в ми-минор, op. 27. Преди това ще прозвучи Българска рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров. Интерпретацията ще бъде на Пазарджишкия симфоничен оркестър с диригент Григор Паликаров. На 3 февруари от 18.30ч. на същото място ще прозвучи интегрално изпълнение на произведения за две пиана от Панчо Владигеров в интерпретацията на Клавирно дуо - Евгения Симеонова и Десислава Щерева. На 4 февруари /събота/ ценителите ще чуят Вокалния цикъл "Зимен път", op. 89, D. 911 от Франц Шуберт, в интерпретацията на Гергана Русекова – мецосопран и Симеон Златков – пиано. Концертите започват от 18.30ч. в зала „Маестро Георги Атанасов“- Пазарджик.

На закриването на 5 февруари /неделя/ са предвидени две музикални прояви. От 11.00ч. ще се проведе Концерт-матине с млади изпълнители от музикалните паралелки и школи в Пазарджик. Вечерният концерт от 18.30ч. ще бъде поверен на Симфоничния оркестър- Пазарджик, който ще посрещне двама италиански гости- диригентът Джулио Маразия и цигуларя Еторе Пелегрино. В програмата са включени „Игри“ – Дивертименто за симфоничен оркестър от Иван Спасов, Концерт за цигулка и оркестър № 13 в ла-мажор, G.65 от Джовани Виоти и Симфония № 2 в ре-мажор, Wo0 33 от Муцио Клементи.

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Община Пазарджик и Национален фонд "Култура".

„Голяма част от Симфоничния оркестър- Пазарджик е подмладен, а заплатите са от най-ниските", коментира по Classic FM диригентът Григор Паликаров. Той изрази надеждата за компенсация заради инфлационния шок, но за целта общините трябва да разполагат съответното финансиране. „Както общините субсидират държавните оркестри, не е лошо държавата да субсидира общинските оркестри с определена годишна сума. Симфоничният оркестър- Пазарджик е най-големият пълноценен симфоничен оркестър като щатна бройка, доказал своето значение", допълни маестрото.

