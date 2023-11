Маестро Емир Нуханович: За първи път Академичният симфоничен оркестър на НМА ще свири на стадион в Сараево

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с босненския диригент Емир Нуханович, преведено от Кристина Венкова от НМА, което ще откриете в звуковия файл под главната снимка!

"Тази програма, за разлика от обичайните програми, е малко по-сложна, защото съдържа над 20 арии, които ще бъдат изпълнени по време на турнето на Академичния симфоничен оркестър на НМА "Проф. Панчо Владигеров" в Сараево. Трима италиански тенори ще гостуват на концерта там и ще бъдат солистите в концертната вечер. Наистина е малко по-особено да се работи с тенори, защото всеки от тях има собствено виждане за ариите, има фермати, корони, които искат да се спазват. За всекиго е индивидуално. Много от нещата не са наистина в партитурата и за мен като диригент е предизвикателство да следвам солиста. Също така трябва да подам и на оркестъра. В началото малко се притеснявах за това, как в такъв кратък срок ще успеем да направим репетициите и всички произведения, но съм много горд от работата си с Академичния симфоничен оркестър, защото само за два дни ние успяхме да направим репетициите и се получиха доста добре". Това разкри пред Classic FM изтъкнатият босненския диригент Емир Нуханович. Концертът носи заглавието „Тримата тенори“ и ще се проведе на 18 ноември на стадиона в Сараево, който събира няколкохилядна публика. В публиката ще гостуват оркестрови мениджъри от Сърбия, Хърватия и Словения, с чието партньорство се очаква концертът да бъде повторен в тези страни.

Нуханович посочи, че "произведението, с което ще започнем е “Mamma”, което беше популяризирано най-вече от големия Павароти. Това произведение искаме да посветим на всички майки по света, особено в трудните времена днес с войните в Газа, в Украйна, където много майки загубиха децата си и техният плач оглася ежедневието ни. Посвещаваме първото произведение на тях. Втората песен в концерта се казва “Lullaby”(„Приспивна песен“), която аз написах, тя е моя композиция. Написах я специално за внучката си, когато тя беше родена преди почти две години, и интересното е, че успяваше да заспи само и единствено с тази приспивна песен. Сега вече като двегодишно детенце песента вече не минава. Иска да си играе с майка си и баща си повече. Посвещаваме я на всички деца по света. Тази приспивна песен по време на концерта ще бъде изпълнена от хор, който е съставен от 150 деца, събрани от цялата територия на Босна и Херцеговина по съвместен проект с Австрия. Тези деца ще дойдат и ще изпълнят приспивната песен, като ще има деца, които ще попълнят и оркестъра. Още един проект, който е свързан с този концерт, е фондацията, която направих и която има за цел да подпомага децата, които все още нямат професионални инструменти. Събираме средства от мои приятели по целия свят за закупуването на тези инструменти и ги даваме на децата за срок от 10-15 години до момента, в който те закупят свой собствен. На този концерт осем инструмента ще бъдат дадени за ползване на тези дечица по време на този концерт".

"В момента свиря на кларинет във Филхармонията от време на време. Работя по проекти и с други оркестри. Дирижирам, композирам музика, като значителна част от музиката, която аз творя в момента, е филмова музика и музика за сериали. Проблемът с класическата музика, не само в Сараево, но и в целия свят, е, че в момента имаме голяма липса на класически музиканти. Споделих притесненията си със своя добър приятел проф. Сава Димитров, ректор на НМА. Помолих го за помощ да намеря за своя Сараевски оркестър фаготист и обоист. Тази липса на такива инструменталисти е не само в Босна и Херцеговина, но и в цяла Европа. Мисля, че е добра идея да организираме съвместна конференция, на която ние да дадем гласност на този проблем и да се опитаме да заинтригуваме младите музиканти към тези инструменти. Интересното е, че в Сараево 70% от оркестърът е съставен от жени, за разлика от политиката и администрацията, където преобладаващи са мъжете. В оркестъра липсват такива, а са необходими. Мисля, че организирането на такава конференция е наистина много важно, и ще разговарям по този въпрос с проф. Сава Димитров, за да видим как може да я организираме, да се свържем с правителства и институции. Аз не харесвам политика, но без нея ние не можем. Спомням си как, когато бях ръководител на Сараевската филхармония, имах много добри отношения с политиците в нашата страна. Те разбираха важността на нашата работа. Това беше точно след концерта на Филхармонията със Зубин Мета. След него и след организирани срещи между мен и управляващите тогава, те веднага отпуснаха 50 нови работни места за оркестъра, което наистина е от съществена важност", подчерта Нуханович.

"Имах щастието да присъствам на концертния живот както в България, така и в Босна и Херцеговина 1997г и тогава мисля, че концертният живот в Сараево беше доста по-активен, отколкото в София. За всеки един от концертите, които правех тогава в Сараево, се свързвах с колеги от София и поне 10-15 музиканти пътуваха за всички наши концерти. Имахме почти 100 концерта извън Босна и Херцеговина в цяла Европа. По онова време имахме около 120 концерта годишно, включващи опери, балети, не само симфонична музика. И заплатите тогава, сравнени с българските, бяха почти три пъти по-високи. Сега България е част от ЕС, а ние не сме. Ситуацията е точно обратната. В момента е по-добре да си музикант в България, отколкото в Сараево. Концертите са повече, а заплатите по-добри. За съжаление, колегите диригенти и ръководители, които дойдоха след мен на ръководното място във Филхармонията, преустановиха връзките си с политиците и с ръководителите на партиите, което доведе до спирането на финансирането и те просто забравиха за нас. Преди беше трудно да намерим билети за нашите концерти за политиците и техните половинки, а сега не мога да видя дори и кмета на Сараево да посещава концерти", сподели босненският маестро.

"Искам да благодаря и аз за гостуването си тук, да приветствам всички мои български приятели и колеги и да им благодаря. Искам да благодаря също така и на Огнян Драганов, благодарение на когото се осъществи този концерт. Надявам се следващата година ние да гостуваме на фестивала в Равена с Рикардо Мути. Той беше в Сараево по случай стогодишнината на Сараевската филхармония със съпругата си Кристина Мути. Надявам се догодина със Старозагорската опера да осъществим съвместно гостуване на фестивала в Равена с Реквием на Моцарт. Ще бъде нещо наистина знаменито и за първи път, защото ще направим Реквиема не само със солисти и хор, но и с балет и актьори", каза още Нуханович.

Името на босненския диригент Емир Нуханович нашумява по време на ужасяващата война в Босна и Херцеговина – една от позорните страховити страници в историята на Европа на 20-ти век. Диригентът организира концерти по време на войната и Сараевската филхармония не спира своята дейност дори под падащите над Сараево бомби. Диригентът споделя, че по времето на тези концерти залите са били препълнени и хората са мръзнели заедно с музикантите, но не са се отказвали. Концертната зала е била като храм на музиката и духовна опора на фона на унищожението и кръвопролитията извън нея. „Беше рисковано“, разкрива той, „тъй като можехме да станем мишена. Но залата винаги беше пълна с хора. Музиката се превърна в начин да се противопоставим на насилието.”

По време на войната в Босна от 1992 до 1995 г. много музиканти загубват живота си и голям брой музикални инструменти са повредени или унищожени. След войната Емир Нуханович призовава целия свят за помощ да бъде възродена Сараевската филхармония. Светът откликва на неговия глас. Пристигат дарения от Япония, от САЩ, от всички точки на света.

Емир Нуханович посочва два фактора като източник на страстта си към възраждането на музикалното образование. Единият е собственият му опит по време на войната в Босна. През ноември 2008 г. със собствени средства г-н Нуханович основава местно музикално училище за всички възрасти в Босна и Херцеговина. Създава още музикални училища в три града, включително Сараево. Опитът го е убедил, че „въпреки различията ни в националност и етническа принадлежност, музиката може да обедини хората в мир“. Въз основа на това убеждение, той продължава напред, за да го приложи на практика. Въпреки факта, че мюсюлманите, хърватите и сърбите се бориха до трагичен край по време на войната, той е категоричен, че ще приеме ученици от тези три етнически групи в новите си училища.

През 2008 г. основава Фондация за изкуства и образование, както и Първото частно музикално и балетно училище „Амадеус”. Заема се с набиране на дарения на музикални инструменти за даровити деца от Босна и Херцеговина.

Федералното министерство на образованието, науката и културата го награждава през 1997 г. за специален принос в развитието на музикалната култура в Босна и Херцеговина. През 1998 г. той е удостоен и със Sarajevo 6th April Award за специални заслуги в организирането на музикални събития по време на войната в Сараево.

Списание Business Magazine го обявява за АРТ МЕНИДЖЪР за успешното създаване и управление на Филхармоничния оркестър - Сараево.

През 2001 г. в Неапол, Италия Нуханович е награден със „Златна палка“ за приноса му в дългогодишното културно сътрудничество между Италия и Босна и Херцеговина. Международният център за мир му присъжда наградата „Свобода“ за приноса му към хуманизма и правата на човека в Босна и Херцеговина, Европа и света.



Емир Нуханович e роден в Кониц, Босна и Херцеговина. Завършва Музикалното училище в Белград през 1981 г. Завършва кларинет в Музикалната академия в Сараево, където получава и следдипломна степен. В същото време учи дирижиране в Скопие, Прищина и Сараево. На конкурси за ученици и студенти по музика в Югославия през 1981 и 1983 г. печели първа награда като солист, а също и като член на камерно трио на Музикалната академия - Сараево.

През 1992 г. основава Военния оркестър на Република Босна и Херцеговина. През 1993 г. възобновява филхармоничния оркестър на Сараево и остава като директор до 2008 г.

През 1997 г. отива в Ню Йорк, където получава диплома по арт мениджмънт. Като солист и диригент гостува на сцените на Мюзикферайн, Виена, Инсбрук, Залцбург (Австрия); Париж, Перпинян, Ла Рошел (Франция); Рим, Венеция, Равена, Фарфа, Фермо, Остия (Италия); Истанбул (Турция); Шчечин (Полша); Стокхолм, (Швеция); Лисабон (Португалия); Цюрих (Швейцария); Валенсия (Испания), Ню Йорк, Дейтън, Лейк Плесид (САЩ), Любляна (Словения); Кипър, Осло (Норвегия), София, Пловдив (България), Харков (Украйна), Хирошима (Япония).

Освен това Нуханович е бил художествен ръководител на филхармоничния оркестър - Сараево, професор в Музикалната академия в Сараево и професор в Педагогическата академия в Мостар. От 2009 г. е гост като главен диригент в New Europe Symphony Orchestra. През 2013 г. в Истанбул поставя и дирижира първата босненска опера „Хасанагиница” в Истанбулската държавна опера и балет, както и дирижира концерт за бежанците от Сирия със Симфоничния оркестър на Джемал Решит Рей Истанбул.

Награден е с наградата Es-Seyyid Osman Holusi Efendi Vakfi за художествена дейност през 2013 г. Емир Нуханович записва голям брой CD и DVD с класическа музика и духовна ислямска музика.