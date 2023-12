Маестро Емил Табаков за Новогодишния концерт в НДК: „Програмата е по- разнообразна от тази на Виенската филхармония“

Your browser does not support the audio element.

Новогодишният музикален фестивал в Националния дворец на културата ще завърши с най- чаканото събитие от програмата – Празничният новогодишен концерт. По традиция в първия ден от новата година публиката ще преживее незабравими моменти с красива класическа музика, в изпълнение на даровити музиканти. На 1 януари от 18.30ч. в зала 1 на НДК маестро Емил Табаков ще дирижира изпълненията на Фестивалния симфоничен оркестър, а солисти ще бъдат виртуозният цигулар Минчо Минчев и младият, но вече доказал се виолончелист Сион Найман.

„Програмата е по-различна и разнообразна от тази на Виенската филхармония“, коментира маестро Емил Табаков. Чуйте повече в звуковия файл под главната снимка!

„Когато се говори за такива произведения, които много лесно се слушат, всички хора си мислят, че това е много лесна задача. А задачата при един такъв подбор е много труден не само художествено, но и от техническо ниво“, сподели той на официалната пресконференция на Новогодишния музикален фестивал. Сред тях са Увертюра към оперетата „Орфей в Ада“ от Жак Офенбах, два танца от операта „Фауст“ от Шарл Гуно, произведения от Гершуин, Хачатурян и др.

Специален акцент ще бъде поставен върху произведения от Панчо Владигеров, чиято 125-та годишнина от рождението ще бъде отбелязана през 2024 г. По този повод ще прозвучат прочутия му „Фокстрот“, но в оркестрация на Иван Стоянов, както и две части от „Българска сюита“ със солист Минчо Минчев.

Именитият цигулар и педагог ще изпълни и Хумореска №7, оп.101 от Антонин Дворжак с оркестрация на Слави Димов, както и Руски танц от балета „Лебедово езеро“ от Чайковски. В програмата е включена неизпълнявана композиция в България- Рондо за виолончело от Антонин Дворжак, но присъства и популярното Pezzo capriccioso от Чайковски, на които солист ще бъде Сион Найман.

Билети може да закупите на касите на НДК и онлайн на www.tickets.ndk.bg