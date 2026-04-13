Маестра Вилиана Вълчева ще ръководи образователен концерт в изборния ден

На 19 април от 17.00ч. в зала „България“ Фортисимо Академия кани публиката на музикално пътешествие из южната светлина на Европа със Симфония №4 „Италианска“ от Феликс Менделсон-Бартолди. Концертът е част от образователната поредица на Софийската филхармония, която превръща класическата музика в преживяване, достъпно и смислено за всеки слушател.

На диригентския пулт застава Вилиана Вълчева – музикант с изразен усет към формата, детайла и ясния музикален разказ. Под нейната палка оркестърът ще разкрие „Италианската“ симфония като нещо повече от живописен пейзаж – като среща с младост, движение и радост от музиката.

Както всеки концерт от Фортисимо Академия, и този ще започне с въведение в произведението. Публиката ще бъде запозната с контекста на симфонията – пътуването на Менделсон в Италия, вдъхновението от светлината, танците и ритмите на юга, както и с музикалния език, чрез който композиторът превръща впечатленията си в класическа форма. След разказа следва цялостното изпълнение на симфонията – вече разбрана, ориентирана и още по-жива. Гид в света на Менделсон ще бъде актрисата Искра Донова.

Концертът е подходящ както за млади слушатели и хора, които тепърва откриват класическата музика, така и за опитни почитатели, които търсят нов поглед към добре познато произведение. Фортисимо Академия напомня, че знанието не намалява емоцията , а ѝ дава посока.

Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.