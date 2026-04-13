В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Маестра Вилиана Вълчева ще ръководи образователен концерт в изборния ден

Публикувано на 13.04.2026
На 19 април от 17.00ч. в зала „България“ Фортисимо Академия кани публиката на музикално пътешествие из южната светлина на Европа със Симфония №4 „Италианска“ от Феликс Менделсон-Бартолди. Концертът е част от образователната поредица на Софийската филхармония, която превръща класическата музика в преживяване, достъпно и смислено за всеки слушател.
 
На диригентския пулт застава Вилиана Вълчева – музикант с изразен усет към формата, детайла и ясния музикален разказ. Под нейната палка оркестърът ще разкрие „Италианската“ симфония като нещо повече от живописен пейзаж – като среща с младост, движение и радост от музиката.
Както всеки концерт от Фортисимо Академия, и този ще започне с въведение в произведението. Публиката ще бъде запозната с контекста на симфонията – пътуването на Менделсон в Италия, вдъхновението от светлината, танците и ритмите на юга, както и с музикалния език, чрез който композиторът превръща впечатленията си в класическа форма. След разказа следва цялостното изпълнение на симфонията – вече разбрана, ориентирана и още по-жива. Гид в света на Менделсон ще бъде актрисата Искра Донова.
 
Концертът е подходящ както за млади слушатели и хора, които тепърва откриват класическата музика, така и за опитни почитатели, които търсят нов поглед към добре познато произведение. Фортисимо Академия напомня, че знанието не намалява емоцията , а ѝ дава посока.
 
Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.
 

Вилиана Вълчева е родена във Варна, където завършва през 1999 Националното училище по изкуствата „Добри Христов” със специалност пиано. Висшето си образование получава в Швейцария, в Клавирната катедра във Висшето училище по изкуствата в Берн, след това се дипломира и в Консерваторията в Нюшател с камерна музика и клавирен съпровод. Паралелно започва да се занимава с дирижиране и постъпва в класа на дългогодишния главен диригент на Цюрихската опера проф. Ралф Вайкерт в Университета по музика в Люцерн, където през 2010 завършва с отличие и получава магистърска степен по оперно и симфонично дирижиране.

Участвала е в майсторски класове при именити диригенти като Бернард Хайтинк, Дейвид Цинман, Зубин Мета, Пиер Булез. Вилиана Вълчева е финалист на реномирания диригентски международен конкурс в Кадакес (Испания) и е била активен диригент в Берлинския форум „Das Kritische Orchester“, сформиран от музиканти от най-престижни немски оркестри, като Берлинската и Мюнхенската филхармонии, Оркестъра на Баварското радио и Дрезденската Щатскапеле.

През 2013 тя започва работа като репетитор и асистент на главния диригент в оперния театър в Люцерн, където е ангажирана за три сезона. Същата година получава и място за практика в нова продукция на Цюрихската опера при главния диригент Фабио Луизи. През 2014 е поканена за щатен диригент във Варна, където прави много нови постановки – „Андре Шение“ от Джордано, „Адриана Лекуврьор“ от Чилеа, „Норма“ от Белини, „Лучия ди Ламермур“ от Доницети, „Дон Жуан“ от Моцарт и редица други.

В периода 2008 – 2014 е стипендиант на „Zeno-Karl Foundation Schindler“ (Женева) за средновековна немска музика и на фондация „Рихард Вагнер“ за изучаване творчеството на Вагнер в Байройт и Венеция. През януари 2018 дебютира на сцената на театър „Франческо Чилеа“ в Реджо ди Калабрия с Реквием на Верди, по-късно същата година поставя с огромен успех „Норма“ на Белини. Дирижира успешно в оперите в Пловдив и в Биел/Солотурн (Швейцария), участва и в състава „Кнобелсдорф”– ансамбъл при Берлинската Щаатскапеле. От 2021 е щатен диригент в Русенската опера, а през януари 2022 дебютира със Софийската филхармония. През юли 2022 по покана на именития аржентински тенор и диригент Хосе Кура взима участие на първото издание на фестивала „Палешак” в Оребич, Хърватия.

През сезон 2023/2024 Вилиана Вълчева дирижира българската премиера на мюзикъла „Семейство Адамс” в рамките на фестивала „Opera Open” в Пловдив, участва и в летния фестивал „Symfonia Umenia” в Братислава, заедно с ансамбъла на Берлинската Щатскапеле. През 2023 и 2024 отново е поканена от Софийската филхармония за концерти със световни инструменталистки като японската цигуларка Мидори и виолончелистката Анастасия Кобекина, с които изпълняват творби от Бърнстейн, Палмиери, Добринка Табакова, Чайковски и Шуман. А през май 2024 е член на жури на престижния конкурс за диригенти „Димитри Митропулос” в Солун. Същия месец по повод 24 май е отличена с грамота за постигнати високи творчески резултати и принос към българската култура от Министъра на културата.

През 2025 година Вилиана Вълчева направи своя дебют и с Камерния оркестър на Загреб с творби от български и хърватски композитори. Дирижира съвременната монодрама „Записки на жената призрак“ от композитора Георги Арнаудов в Международния фестивал „Софийски музикални седмици“. На десетото юбилейно издание на фестивала „Опера на върховете“ в Белоградчик, тя представи Държавна опера – Русе с пет оперни заглавия. През 2026 Вилиaна Вълчева има планирани нови ангажименти със Софийската филхармония – концерт със солист норвежката тромпетистка Тине Тинг Хелсет и в програмата „Фортисимо“.

Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.