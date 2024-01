Маестра Венеция Караманова: "Трябва да подготвя следващите поколения в Детския радиохор"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с маестра Венеция Караманова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Както всеки един сезон, Детският хор на БНР имаше много и традиционни, и нови сцени и предизвикателства. Мога да отчета, че това е един успешен сезон на Детския радиохор“, заяви пред Classic FM диригентката Венеция Караманова. Тя подчерта, че за краткия период от 10 месеца съставът е имал над 25 участия. Акценти в програмата за изминалия сезон са били Великденският концерт с Константин Добройков и „Софийски солисти“ и първото в историята на БНР създаване на клип към песента „Притури се планината“ на Стефка Съботинова, сподели маестрата. Най-интересният проект, който се откроява според нея, е съвместният концерт с Хора на 75 ОУ „Тодор Каблешков“, част от социален проект на „Международна фондация България“ и Детския радиохор за подкрепа на деца в неравностойно положение.

Снимка: Антон Чалъков

„Имаме амбицията чрез този проект да разширим идеята и в други градове, и в други училища да се върне традицията за хоровото пеене в училище“, разкри диригентката и наблегна не само на потенциала за растеж на тези хорови състави, но и на ползите, които самите деца извличат от тях.

„Нямам педагогическа задача да науча дете да пее вярно. (…) Ние имаме творческа задача да представим в най-добър вариант произведения от най-различни епохи. Затова търся естествените заложби, които после развиваме в процеса на работа“, сподели Венеция Караманова. Най-новото попълнение на Детския хор на БНР са 45 млади певци, избрани чрез конкурс, които излязоха на сцената на Коледния концерт на състава в Новогодишния музикален фестивал на НДК и показаха за пръв път своя талант с многогласни произведения.

На 17 март 2024г. в зала „България“ ще се състои Пролетният концерт на Детския радиохор, с който съставът отбелязва 64 години от своето създаване. Традиционно публиката ще получи музикален подарък, а заедно с Хора на сцената ще излязат и млади изпълнители, често бивши възпитаници на състава. Тази година това ще бъдат „Ева Квартет“ и кларинетистът Цветомир Радев.

На 19 април предстои Великденски концерт, а по покана на Съюза на българските композитори Детският хор на БНР ще участва и в концерт в памет на Георги Димитров. Предизвикателство ще бъдат и концертите по случай Дните на японската култура в България, които тази година ще се състоят в Казанлък, каза още маестра Караманова.

Детският хор на Българското национално радио е създаден през 1960 година. Основател на хора, художествен ръководител и негов главен диригент до 2013 г. е известният хоров специалист академик Христо Недялков. От 2013 г. до днес начело на хора е дългогодишният диригент, асистент и ученик на Маестро Недялков – маестра Венеция Караманова.

Концертната дейност на Детския радиохор се разпростира на четири континента. Младите български певци изнасят над 2000 концерта в най-прочутите концертни зали на Ню Йорк, Вашингтон, Пекин, Лондон, Париж, Берлин, Москва, Виена, Прага, Будапеща, Брюксел, Копенхаген, Стокхолм, Хелзинки, Мексико, Токио, Хонолулу, Кайро и много други градове на близо тридесет и две страни. Само в Япония хорът е изнесъл повече от 500 концерта в над 150 града по време на своите концертни турнета там!

Репертоарът на хора включва над 800 творби от всички епохи и стилове - от старите майстори до съвременни български и чуждестранни композитори, както и хорови обработки на български и други народни песни.

Детският хор на Българското национално радио е лауреат, носител на абсолютни, специални, първи награди, златни медали и дипломи за най-високи художествени постижения от много национални и международни хорови конкурси и фестивали. През 2020 год. Детският хор на БНР бе отличен с две престижни отличия - първа награда в категория „Детски и младежки хорове“ на VIII международен музикален конкурс „Ян Сибелиус“ във гр. Турку, Финландия и приз „Златна звезда“ за най-добър компакт диск на конкурса World Music & Stars Competition.

Детският хор на БНР е двукратно удостоен през 2002 и 2020 година със престижното звание „Посланик на европейската култура“ от Европейската федерация на хоровете към Европейския съюз.

Награди и ордени

- орден „Св. св. Кирил и Методий“ от Президента на Република България /2021 г./

- почетен плакет на Народното събрание /2015 г./

- почетен диплом за Детския радиохор и почетния знак на Министерството на културата "Златен век" – златен печат на Цар Симеон Велики /2015 г. и 2021 г./ за диригента на хора Венеция Караманова.

- "Кристално огърлие" /2021 г./ и "Кристална лира" /2015 г./ в категорията Хорово изкуство на Съюза на българските музикални и танцови дейци за върхови постижения на родна сцена

- почетен диплом на Извънредния и пълномощен посланик на Япония в Република България /2015 г./ и почетна грамота на Външното министерство на Япония /2019 г./ за изключителен принос в развитието на културните връзки, взаимното разбирателство и приятелството между Япония и България

- Орден на Изгряващото слънце - Златни и сребърни лъчи за диригентът на Детския хор на БНР Венеция Караманова за принос за развитието на двустранните японо-български отношения в областта на музикалното изкуство и за насърчаването на взаимното разбирателство между Япония и България чрез музиката с Детския радиохор.

- през м.декември 2022 г. Детският хор на Българското национално радио беше удостоен от Президента на Република България Румен Радев с грамота за принос в реализирането на благотворителната инициатива "Българската Коледа" и проявените благородство, съпричастност, доброта и грижа за детското здраве.

Венеция Караманова е един от най-авторитетните диригенти в България. Тя е дългогодишен ученик и асистент на академик Христо Недялков и естествен продължител на неговото дело след внезапната му кончина през 2013 г. От 2013 г. до днес Венеция Караманова е главен диригент на Детския хор на БНР.

В творческата си биография маестра Караманова има много отличия и награди:

През 2015 г. Детският радиохор и диригентът му В. Караманова са удостоени с наградата „Златно перо“ на Classic FM и “Кристална лира“ в категория „Хорово изкуство“ на СБМТД и Classic FM, които бяха присъдени за върхови постижения на състава на родна сцена през същата година.

През 2015 г. Венеция Караманова e удостоена с наградата „Златен век“ на Министерството на културата с грамота и печат на Симеон Велики за принос в развитието на българската култура.

През 2021 г. Венеция Караманова повторно е удостоена с почетния знак на Министерството на културата "Златен век" – златен печат на Цар Симеон Велики и грамота за приноса ѝ в развитието и утвърждаването на българската култура с Детския хор на БНР и по повод нейната 70-годишнина.

През същата година Венеция Караманова е удостоена и с "Кристално огърлие" от СБМТД за върхови постижения на родна сцена.

През 2021 г. маестра Венеция Караманова беше избрана от слушателите на БНР за една от лауреатите на кампанията „Българските посланици на културата“.

Награда от Японското правителство: През 2022 г. Венеция Караманова бе удостоена с японския държавен орден „Изгряващо слънце – златни и сребърни лъчи“ за приноса ѝ в нaсърчаването на японо-българските двустранни отношения чрез музиката на Детския радиохор.