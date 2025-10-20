Маестра Венеция Караманова: "Всяка песен има своята красота и предизвикателства"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте новече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестра Венеция Караманова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Фиеста – радостта от музицирането“ е концерт-празник, в който гласовете на Детския радиохор ще затанцуват. На 23 октомври от 19:30 ч. в зала 3 на НДК заедно с изключителни солисти ще бъдат отбелязани 65 години Детски хор на БНР с ярка, пленяваща програма. Със завладяващи ритми и нови специални аранжименти ще бъдат представени цветовете, звуците и природата, традициите и слънцето на Латинска Америка и испаноезичния свят.

Снимка: Антон Чалъков

Организаторите обещават един безкраен музикален празник със завладяващи пиеси от Бразилия, Мексико, Аржентина, Перу, Куба, Венецуела. Испания също има запазено място в чудна пъстра фиеста. Съпроводът ще бъде на Симфониета Враца с главен диригент Христо Павлов, а солисти са Кито Гато - китара и пиано, Ина Кънчева - сопрано, Василена Серафимова - маримба, Димитър Карамфилов - контрабас, Стоян Караиванов - бандонеон, Венцислав Радев - перкусии.

Проектът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, програма „Култура“ на Столичната община и в партньорство със Симфониета Враца и CULTURAMA FEST.

Билети - в мрежата на Eventim

"Всяка песен има своята красота и предизвикателства", заяви пред Classic FM главният диригент на Детски хор на БНР Венеция Караманова. ""Гранада" е част от репертоара ни, но ще изпълним и "Либертанго", което е по хорова обработка на акад. Емил Янев", уточни маестра Караманова.

"Този сезон е богат на преживявания. Имаме интересни срещи с музиката на Дебюси, със СО на БНР, ще участваме в концерта на Деси Добрева и ще направим Коледния ни концерт. Участваме и в операта "Палячи" в Софийската опера и балет с режисьор акад. Пламен Карталов", посочи изтъкнатата хорова диригентка. "Срещата с различни стилове и жанрове обогатява изпълнителската ни палитра", добави тя.

"През февруари направихме прием на нови хористи. Избрахме 65 много талантливи и отдадени деца. Изискванията ни са високи. Задачата ни е да задържим вниманието им", каза още маестра Венеция Караманова.