Луиш Пейшото и Жозе Лис пред Classic FM: "Изпълняваме традиционна музика от Португалия, която не е фадо"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Луиш Пейшото и Жозе Лис /превод: Явор Ганчев/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Луиш Пейшото е широко признат за един от най-добрите португалски интерпретатори на традиционни струнни инструменти като кавакиньо и мандолина. Концертът на 11 юни 2026 г. от 20.00 ч. в Bar Singles- НДК се осъществява с любезната подкрепа на Институт Камойш и Посолството на Португалия, припомнят организаторите на концерта от Jazz Plus Concerts и Дюкян Меломан.

През 2017 г. Пейшото прави важна крачка като солов изпълнител, издавайки Assimétrico, албум, който демонстрира уникалния му подход към музиката и му носи широко признание на световната музикална сцена и впоследствие си сътрудничи с множество известни изпълнители, сред които са Жулио Перейра, Кепа Хункера от Испания и великата певица Дулсе Понтеш.



Албумът му от 2021 г. Geodesia е фокусиран върху мандолината и съчетава традиционни мелодии и оригинални композиции. Той е повече от солов проект, защото в него Пейшото си сътрудничи с широк кръг международни изпълнители, включително Сиску Кардона (Каталуния), Рубен Бада (Астурия), Еско Ярвеля (Финландия) и Ернани Алмейда (Кабо Верде), внасяйки мултикултурно богатство в проекта. Този акустично ориентиран албум проект се радва на широко признание от критиката. Албумът е известен със своя артистичен обхват, разширявайки границите на традиционната струнна музика, като същевременно запазва емоционалната си дълбочина.

Пейшото е има няколко международни награди и продължава смело да разширява изразителните възможности на традиционната музика чрез иновативен и съвременен подход. Музиката му е дълбоко вкоренена в традицията, но въпреки това тя постоянно се развива, за да отговори на съвременния момент. Неговите изпълнения на живо допълнително затвърждават репутацията му на водеща фигура на световната музикална сцена.



Артистичността на Пейшото се крие в способността му да почита традицията, докато изследва нови звукови територии. Както *Time Out* (Португалия) уместно обобщава, *Geodesia* е „албум с рядка красота и чувствителност“, потвърждаващ статута на Пейшото като един от най-иновативните и уважавани музиканти на Иберийския полуостров.

Концертът на Квартета на Луиш Пейшото се осъществява с любезната подкрепа на Институт Камойш и Посолството на Португалия.

Билети може да намерите на Epaygo и на касите на ЕasyPay