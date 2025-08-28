В ефир

Лора Маркова ще интерпретира за първи път Цигулковия концерт на Брамс със Софийската филхармония

Младата българска цигуларка ще свири в зала „България“ на 4 декември под диригентството на Иво Венков

Публикувано на 28.08.2025

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларката Лора Маркова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 4 декември от 19.00ч. в зала "България" Софийската филхармония посреща цигуларката Лора Маркова, която ще бъде солист в едно от най-големите произведения в цигулковата литература – Концерта за цигулка и оркестър от Йоханес Брамс. Под диригентството на Иво Венков в програмата ще прозвучи и Симфония №4 „Италианска“ от Феликс Менделсон Бартолди. Концертът бележи ново предизвикателство за Маркова, която за първи път ще изпълни Брамсовия концерт пред българската публика. Програмата ще бъде представена и в Стара Загора на 3 декември.  Билети за събитието в София ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Брамс – нов връх в репертоара

„Концертът на Брамс е симфония със соло цигулка. Мащабен, дълбок и трагичен, но и пълен с любов. Немската музика изисква особено отношение – всяко решение е съдбовно. Това е може би най-голямото ми предизвикателство досега,“ признава Маркова. Тя се надява вълнението ѝ да бъде предадено и на публиката в София и Стара Загора.

Покана към публиката

„Очаквам с нетърпение да изпълня за първи път Концерта на Брамс. Това е произведение, което ме вдъхновява и вълнува. Надявам се да създадем една незабравима вечер за всички“, каза още Лора Маркова.

Приятелства и каузи

Преди първото си изпълнение на Цигулковия концерт на Брамс, цигуларката ще участва в концерта „Esperanza for Life“ на пианистката Надежда Цанова – проект с благотворителна кауза. „За мен е задължително артистът да има и социална страна. Всеки проблем, който засяга хората, засяга и нас, музикантите,“ споделя Маркова. В концерта ще участват още пианистите Георги Черкин и Виктория Василенко, Веса Тонова – прима балерина, Росен Канев – премиер балетист, Jiliaan – гост солист  и балетно студио “Джулия”. Водещи: Йоанна Драгнева и принцеса Теодора фон Ауерсперг. Програмата представя водещи български артисти, изненадващи изпълнения и мисия в подкрепа на деца и животни в нужда, тази вечер обещава да бъде едновременно вълнуваща и значима. Това не е просто концерт — това е началото на едно глобално движение. С „Esperanza for Life“ засаждаме семето на едно световно движение — празник на живота във всичките му форми, воден от любов, състрадание и преобразяващата сила на изкуството. Всички нетни приходи от събитието ще бъдат в подкрепа на: SOS Детски селища България – в подкрепа на деца, лишени от родителска грижа и Подбрани проекти за защита и грижа за животни в нужда в България.

Образование и ново начало в Базел

Лора Маркова продължава обучението си в Швейцария при прочутия цигулар Леонидас Кавакос. След три години в Берлин тя взема смелото решение да смени професор Коля Блахер и да стане част от първия клас на Кавакос в Базел. „Това е изключителна възможност – да работя с музикант, който е сред най-големите мои идоли“, казва Маркова. Според нея, Кавакос е извор на мъдрост и опит, които ще ѝ помогнат да се задълбочи в немския репертоар и конкретно в концерта на Брамс.

Бъдещи планове

Освен концертите у нас, Лора Маркова планира и нов звукозаписен проект с италианска компания, който все още е в подготвителен етап. „Записите са важна част от развитието на младия музикант и се надявам скоро да споделя повече за репертоара и реализацията,“ разкрива тя.

Лора Маркова (2003) е родена в София, на 5 години започва да учи цигулка при Благородна Танева в Националното музикално училище „Любомир Пипков“. Скоро печели първи награди от редица национални конкурси  – „Млади виртуози“ и „Добрин Петков“ (2013), „Недялка Симеонова“ (2014), „Гран При“ от „Музиката и земята“ (2018), „Надежди, майстори и таланти“ (2019), „Асен Диамандиев“ (2020) и „Недялка Симеонова“ (2021). Лауреат е и на международните конкурси „Андреа Постакини“ и „Пиколо Виолино“ в Италия (2014), „Антон Рубинщайн“ в Германия (2017), „Одеса“ в Украйна (2018), „Концертино Прага“ в Чехия (2019), I награда от „Леонид Коган“ в Брюксел (2020), а през 2021 също I награда от престижния конкурс за цигулари „Тибор Варга Джуниър“ в Швейцария, което ѝ дава възможност за многобройни концертни изяви и покана за рецитали в Базел и Женева от Швейцарската продуцентска агенция „AMG Rising Stars”. През 2020 предаването „Алегро Виваче” на БНР ѝ присъжда специалната награда за млад талант на името на „Олга Камбурова“, а през 2021 е номинирана за „Млад музикант на годината“. Тя е лауреат и на голямата награда за „Полет в изкуството“ на фондация „Стоян Камбарев“ (2020).

Соловите ѝ изяви във фестивали и концерти включват: „Дни на България“ във Франкфурт, „Музика мунди“ в Брюксел, „Съкровища от България“ в „Карнеги Хол” – Ню Йорк. Гастролирала е във Франция, Италия, Гърция, Германия, Швейцария, Португалия. Свирила е под диригентството на Доменико Масон, Джанкарло Гуарино, Леонид Кербел, Марек Шедиви, Александър Гордън и др. В България е концертирала като солист на Плевенска филхармония, Класик ФМ оркестър, Симфониета „София“, Симфониета – Видин, Симфониета – Шумен, Симфониета – Враца и др., в сътрудничество с диригентите Емил Табаков, Григор Паликаров, Максим Ешкенази, Павел Златаров, Цанислав Петков, Калина Василева, Йордан Камджалов.

Тя се изявява активно и като камерен музикант. През 2021 в дуо с виолончелиста Сион Найман стават носители на Специалната награда „Бохуслав Мартину“ от международния конкурс „Концертино Прага“ в Чехия (2021) и на първите награди от международния конкурс „Музиката и земята“ в София и националния радио конкурс „Кантус Фирмус“. Участвала е в майсторски класове и академии на Михаел Фришеншлагер, Дора Шварцберг, Леонид Кербел, Захар Брон, Иври Гитлис, Павел Верников, Светлана Макарова, Райнер Шмид, Борис Гарлицки, Веско Ешкенази, Светлин Русев, Мила Георгиева и др. Стипендиант е на Министерство на културата на Република България, фондация „Йордан Камджалов“, Леонидас Кавакос и Dakk App за 2021.

В момента Лора Маркова продължава образованието си в Музикалната академия „Ханс Айслер“ в Берлин в класа на професор Коля Блахер.

